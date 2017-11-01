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美国国际贸易委员会提出三条建议 限制太阳能产品进口
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2017年11月1日 / 凌晨12点37分 / 1 天前

美国国际贸易委员会提出三条建议 限制太阳能产品进口

1 分钟阅读

路透华盛顿10月31日 - 美国国际贸易委员会(ITC)成员周二提出了三条不同建议以限制太阳能电池和太阳能面板进口，为特朗普总统应对国内制造商受损的问题提供了多种选择。

提议包括立即对所有进口太阳能面板征收35%的关税，以及采取四年配额制、第一年允许进口至多8.9百万千瓦的太阳能电池和模块。总统的最终决定可能会对美国太阳能发电价格有重大影响。

无论是支持还是反对太阳能产品进口限制的人士都对提议感到失望。这些提议是在华盛顿一次公开会议上披露的。

今年稍早两家小型美国制造业者提出申诉要求贸易救济，表示他们无法与主要来自亚洲的国外廉价太阳能面板竞争。两家厂商分别为Suniva与德国SolarWorld AG (SWVKk.F)的美国分支，他们表示周二的建议做法对国内厂商的保护不够充分。

一名分析师表示，最强硬的救济建议是对太阳能面板课征35%关税，这将令公共事业等级的项目成本增加约10%，但对于住房系统的影响微不足道，因为面板本身仅占整体成本的一小部分。

不过美国太阳能行业组织美国太阳能产业协会(Solar Energy Industries Association)周二在声明中表示，任何关税对该产业来说都有“十分有害”。该组织积极游说反对对进口设限，理由是这些限制将损及2010年起太阳能行业成本的70%降幅，正是这样的降幅帮助增强了太阳能科技对化石燃料的竞争力。

ITC将在11月13日前向特朗普提交报告。他将有充分的空间提出自己的替代方案，或者不做任何更改。由于仅有两名成员对一种限制方案表示同意，因此由四名成员组成的该委员会并没有提出多数成员赞成的建议。(完)

编译 王颖/陈宗琦；审校 徐文焰

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