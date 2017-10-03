美国拉斯维加斯演唱会枪击案造成至少58人死亡 逾500人受伤

路透拉斯维加斯10月2日 - 一名64岁的独狼枪手周日在拉斯维加斯的一个户外乡村音乐节上开枪，导致至少58人死亡，成为美国现代历史上死亡人数最多的枪击事件。枪手在曼德勒海湾大酒店的32层楼用数支机关枪向人群扫射，随后自杀。

扫射持续了数分钟，在现场22,000名观众中引发恐慌，人们在广场中拼命蜷缩起身体，身处场地边缘的人则试图逃离现场。

超过500人在混乱中受伤，其中一部分是被枪击中，还有一些人遭到踩踏。

警方周一查明枪手为Stephen Paddock，住在内华达州Mesquite的一个退休社区。警方称，他们认为Paddock是独自行动，但还不清楚他的作案动机。伊斯兰国随后宣称对事件负责，但美国官员称并无相关证据证明其与枪击案有关。

初步统计的死亡人数目前已超过去年在奥兰多市同性恋酒吧遇袭身亡的49人，当时的枪手声称效忠伊斯兰国。官员称死亡人数可能还会上升。

警方称Paddock没有犯罪记录。克拉克县警长Joseph Lombardo对记者表示，Paddock在警察冲入他开火的酒店房间前自杀身亡。

联邦政府官员称，没有证据显示Paddock与武装组织有牵连。

美国联邦调查局在拉斯维加斯的负责人Aaron Rouse告诉记者，“目前我们认为这与国际恐怖组织无关。”

伊斯兰国发布声明称对此次袭击负责，美国官员对此并不认同。(完)