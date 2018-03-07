分析：同样股市大跌和市场波动 部分美国宏观基金仍赚得盆满钵满

路透纽约3月6日 - 虽然2月的股市大跌和市场重现波动重创了一些宏观对冲基金，但仍有一些公司毫发无损。以Quest Partners的旗舰基金为例，该基金年初至2月中旬的回报率达到18.9%，其客户包括纽约警察和消防部门的养老基金。

资料图片：2013年1月，美元纸币。REUTERS/Lee Jae-Won

“我们绝大多数客户都想要在我们这增加部位，”Quest的创始人和投资长Nigol Koulajian表示。该公司管理着15亿美元资产。

但并非所有宏观对冲基金能这样说。

Quest是系统性宏观对冲基金，说它系统，是因为该公司在不同的资产类别对宏观经济事件押注。其策略涵盖系统性管理和实际自由裁量的管理。系统性管理利用宏观经济和其他数据通知程序交易，比方说Quest或Bridgewater Associates；实际自由裁量管理包括Brevan Howard和Caxton Associates LP等。

这些公司共性是他们都对全球流动性高的市场进行投资，而且通常追踪长期市场趋势。该策略的卖点是与短期市场波动以及其他对冲基金的策略关联性很低。

美国对冲基金研究公司(HFR)的宏观/商品交易顾问(CTA)行业指数显示，2月份宏观基金下跌4.86%，但主要是受程序化基金大幅下挫拖累。

在宏观基金内部，HFR的程序化多元CTA指数2月份下跌7.36%，而大型自由式投资公司的亏损徘徊在零附近。

Caxton的全球投资基金截至2月27日当月下跌0.44%；Paul Tudor Jones的Tudor BVI Global基金在截至2月23日的一个月中上涨0.38%。

SkyBridge Capital首席投资官Raymond Nolte称，宏观基金带来可观回报”已经是很久以前的事了”。

但很多宏观基金希望，Cboe波动率指数.VIX上升意味着市场环境回暖。波动率上升导致市场效率下降—市场乱局中资产价格错位，交易商通过挖掘价格偏差来获利。

当长期趋势改变时，宏观基金尤其受挫，因为它们的部位难以马上退出。Koulajian指出，Quest是个例外：独特的预测策略使其能跟进短期价格变动。

根据HFR，宏观基金在金融危机期间表现优于整体行业，但自此之后的九年当中有七年是亏钱的。这部分是因为对走势方向的预测不佳，部分是因为美联储的后危机货币干预平息了的市场震荡。

但近来的市场走势表明，宏观基金未来在利用市场震荡方面可能会有问题。当股市因通胀升高疑虑而大跌时，交易员试图跟进价格的剧烈摆动，结果却惨遭滑铁卢。

那些作多股市的交易员取消押注。因此，当市场在2月稍晚迅速回弹时，”他们手上并没有太多曝险，因而无法获得若继续持有头寸就有望得到的恢复机会，”Nolte表示。

在市场有明确方向前便先放弃他们的策略、撤出长期部位，最终带来更多的痛苦。亏钱十年之后，投资人似乎是在错误的时刻对其策略失去了信心。

**被迫进行调整**

整体宏观基金行业表现落后，已经迫使他们重新思考其方法、团队以及风险策略。

根据两名路透的消息人士指出，Balyasny Asset Management LP在新兴市场、汇率及利率仓位表现落后之后，该基金的两名老牌交易员Gregory Pappajohn和Erik Cetrulo已经去职。因事涉敏感，消息人士不愿具名。

根据多重策略投资公司Balyasny去年底的函件，2017年因为全球宏观方面的损失而表现欠佳之后，Balyasny降低承担风险，做法为从方向性、亦即趋势追踪策略，转向例如相对价值交易等风险较低的策略，藉以重新配置资产及员工。

路透数度试图请Balyasny置评，但未获得回应。Pappajohn和Cetrulo都没有回覆电话或电子邮件。

Balyasny的调整意味着，该公司相信市场上没有其可以跟踪的大的方向性走势，反而安于相对安全的押注，在波动剧烈时期从价格错置资产取得获利。尽管风险偏低的策略使其较难出现亏损，但也更难赚到钱。(完)