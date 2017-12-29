《图表新闻》美国金融市场年度表现

路透纽约12月29日 - 美股2017年料以亮眼表现收官，道琼工业指数、标普500指数和纳斯达克指数涨幅都在20%左右或更高。

图表1：美国主要股指2017年表现： tmsnrt.rs/2zK29FL

2017年的涨幅料推动大型股指数创下2013年以来最佳年度表现，小型股指数罗素2000的涨幅则不大可能超越去年。

图表2：过去十年美国股指年度表现： tmsnrt.rs/2BPvIb5

科技板块领涨，今年涨幅接近40%。标普11大板块中有九个上涨，只有能源板块和电信板块下跌。

图表3：标普500指数各板块2017年表现 tmsnrt.rs/2zLgS3C

除全球经济成长和企业获利强劲的顺风车外，2017年美股亦受到美元走弱的支撑，美元指数势将创下2003年以来表现最差的一年。

图表4：美元指数表现 reut.rs/2CgrQ6i

尽管分析师仍看好美股2018年将继续上涨，但一些落袋为安的谨慎心态已经显现。美国两年期公债收益率近来高于标普500指数的股息率，为近10年来首见，这在低利率的环境下可能会削弱部分股票买需。

图表5：两年期美债收益率 vs 标普500指数股息率 reut.rs/2zK3pJ0