FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《图表新闻》美国金融市场年度表现
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
December 29, 2017 / 1:01 PM / 更新于 16 hours ago

《图表新闻》美国金融市场年度表现

1 分钟阅读

路透纽约12月29日 - 美股2017年料以亮眼表现收官，道琼工业指数、标普500指数和纳斯达克指数涨幅都在20%左右或更高。

图表1：美国主要股指2017年表现： tmsnrt.rs/2zK29FL

2017年的涨幅料推动大型股指数创下2013年以来最佳年度表现，小型股指数罗素2000的涨幅则不大可能超越去年。

图表2：过去十年美国股指年度表现： tmsnrt.rs/2BPvIb5

科技板块领涨，今年涨幅接近40%。标普11大板块中有九个上涨，只有能源板块和电信板块下跌。

图表3：标普500指数各板块2017年表现 tmsnrt.rs/2zLgS3C

除全球经济成长和企业获利强劲的顺风车外，2017年美股亦受到美元走弱的支撑，美元指数势将创下2003年以来表现最差的一年。

图表4：美元指数表现 reut.rs/2CgrQ6i

尽管分析师仍看好美股2018年将继续上涨，但一些落袋为安的谨慎心态已经显现。美国两年期公债收益率近来高于标普500指数的股息率，为近10年来首见，这在低利率的环境下可能会削弱部分股票买需。

图表5：两年期美债收益率 vs 标普500指数股息率 reut.rs/2zK3pJ0

完 编译 王丽鑫/戴素萍 审校 李爽/刘秀红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below