更新版-1 EIA库存周报：美国上周原油库存减少，但汽油库存意外增加

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路透6月14日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，但汽油库存意外增加和汽油需求疲弱，抵消了市场对原油库存下降的乐观情绪。

截至6月9日当周，原油库存减少170万桶，分析师预估为减少270万桶，原油日进口量减少48.1万桶。

日炼油量增加2.9万桶。炼厂产能利用率上升0.3个百分点至94.4%。

但汽油库存增加210万桶，路透调查的分析师原本预估为减少45.7万桶。

根据EIA数据，目前美国汽油库存为2.424亿桶，较五年均值2.23亿桶高出9%。

过去四周美国汽油需求为953万桶/日，较上年同期下降1.2%。

“这种情况非同寻常，每年这个时候汽油需求理应上升，”德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch表示。

高库存在整个春季都打压期货市场的裂解价差，炼厂在这期间生产更多汽油，以因应驾车高峰季。但夏季驾车高峰季期间，汽油库存通常开始下降。

库存数据公布后，汽油裂解价差RBc1-CLc1下跌约4%，至5月4日来低点。裂解价差是衡量炼厂利润的一个指标。

美国汽油期货周三收跌逾4%，报每加仑1.4327美元。布兰特原油期货为该合约11月29日来最低的结算价，当日是OPEC宣布减产的前一天。

“汽油库存增加是因为汽油需求进一步下降，标志着夏季驾车高峰季开局非常疲软，”Fritsch说。

美国原油交割地库欣库存减少120万桶。

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国实施180万桶/日的减产协议几个月来，原油库存仍处于高位。

OPEC已经同意将减产协议延长至2018年3月，但美国产量持续增加，而且尼日利亚和利比亚具有减产豁免权，部分抵消了减产的影响。

国际能源署(IEA)周三表示，2018年全球原油供给增速将超越需求增长，美国原油产量增加是造成这种情况的一个因素。

EIA表示，美国原油产量一直稳步增加，上周增至933万桶/日，较前一周增加1.2万桶。(完) (编译 杜明霞；审校 张荻)