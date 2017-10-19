更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存下降570万桶，因产量大降

(新增炼油量、产量、引语和油价)

路透10月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，因飓风纳特袭击墨西哥湾后石油产量大降，而且随着秋季炼厂维护季深入，炼厂加工量大幅下降。

尽管炼厂加工量下降，但令交易员意外的是，汽油和馏分油库存增加，导致油价下跌。

能源对冲基金Again Capital LLC驻纽约合伙人John Kilduff表示：“最近飓风哈维、伊尔玛和纳特继续对美国能源业造成重大影响。”

他说：“墨西哥湾炼油活动持续低迷，需要相当长时间才能反弹，而且美国本土石油产量大幅下降，这是飓风纳特造成的炼厂关闭的持续影响。”

EIA数据显示，截至10月13日当周美国原油库存下降570万桶，路透调查的分析师预期为下降420万桶。

美国原油产量降至840万桶/日，较前一周减少逾100万桶/日，主要受飓风纳特影响。10月初袭击墨西哥湾的风暴导致95%的海上产能被迫关闭，约为160万桶/日。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存增加52.8万桶，预期为下降150万桶。

美国汽油库存增加90.8万桶，增幅远高于预期的25.6万桶。

Interfax Energy旗下Global Gas Analytics驻伦敦的资深能源分析师Abhishek Kumar表示：“这是平季期间需求下降的又一迹象，再加上美国原油库存仍高于五年均值，向市场发出看跌信号。

EIA数据显示，尽管炼厂的原油加工量减少81.9万桶/日，但成品油库存仍增加。炼厂产能利用率下降4.7个百分点，整体产能利用率降至84.5%，为2011年以来最低水平。

炼油活动下降的原因之一是飓风纳特，但未受飓风影响的西海岸和中西部地区原油加工量下降也很明显。

目前墨西哥湾炼厂产能利用率为83.7%，8月末飓风哈维来袭前一直在95%左右，但之后停留在较低水平。

美国原油期货周三收高0.16美元，报每桶52.04美元，盘中高点在52.33美元。布兰特原油期货收高0.27美元，报每桶58.15美元。(完) (编译 王灿；审校 徐文焰)