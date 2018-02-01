更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存在10周连跌后增加，汽油库存减少

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路透纽约1月31日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存升幅超过预期，而汽油和馏分油库存下降。

“数据显示，主要精炼产品需求强劲支撑整个石油产业，”专注于能源的大宗商品经纪商Powerhouse的执行副总裁David Thompson表示。他指出，汽油和柴油需求仍强于上年同期水平。

上周美国原油库存增加680万桶，为连续10周减少后首次增加，市场预估为增加12.6万桶。

美国原油交割地库欣库存减少222万桶。

EIA数据显示，日炼油量减少47.0万桶。炼厂产能利用率下降2.8个百分点。

“该报告有些偏空，原油库存上升被库欣库存下降抵消，而且当周汽油需求反弹，”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，“炼厂原油加工量最终放缓，使得原油库存增加，未来几周这种情况将持续。”

美国原油期货在数据公布后扩大跌幅，终场收高0.23美元至每桶64.73美元。布兰特原油期货收高0.03美元，报每桶69.05美元。

美国汽油库存意外减少200万桶，市场预估为增加180万桶。

美国上周馏分油库存减少190万桶，市场预估为减少150万桶。

上周美国原油日净进口量增加3.5万桶。(完) (编译 杜明霞；审校 张荻)