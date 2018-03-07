更新版 1-EIA月报：今年美国原油产量料增长138万桶/日，高于此前预估

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路透纽约3月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周二表示，预计2018年美国原油产量增幅将比之前预估的高出12万桶/日，因页岩油产出大增。

随着开采技术进步，受到国际油价复苏的激励，美国页岩油产量快速增长。

美国原油产量增速比国际能源产业很多权威预测机构预期的快得多，使得美国产量超过石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯。

美国11月原油产量升至1,005.7万桶/日，刷新47年来记录。

EIA预计，2018年第四季美国原油平均产量将达到1,117万桶/日，高于一个月前预估的1,104万桶/日。

EIA上个月时预计美国原油产量触及1,100万桶/日的时间将比此前预期早一年。

EIA预期2019年美国原油产量增加57万桶/日，至1,127万桶/日。

EIA在月度短期能源展望报告中表示，预期2018年全年美国原油平均产量增加138万桶/日至1,070万桶/日。上月预计为增加126万桶/日至1,059万桶/日。

这将打破1970年创下的全年平均日产量960万桶的纪录。

同时EIA预计，2018年美国石油需求增长47万桶/日，高于之前预估的增加45万桶/日。

EIA将2019年美国石油需求增长预估由上月预计的35万桶/日上调至36万桶/日。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)