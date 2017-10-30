焦点：美国石油出口方兴未艾 基础设施面临处理极限考验

路透纽约/休斯顿10月30日 - 大批油轮正将天量水准的美国原油从德州及路易斯安那的港口运出，新兴的美国石油出口市场若进一步成长，可能很快就将考验输油管线、码头空间及船舶流量的极限。

资料图片：2008年8月，美国阿拉斯加州Valdez的储油设施。REUTERS/Lucas Jackson

实施数十年的美国原油出口禁令在一年多前解除后，出口业务一片蓬勃，不久前出口量已经达到200万桶/日的纪录高位。但航运商及贸易商担心，石油出口的上升趋势无法持续，如果达到处理极限，可能对美国石油价格造成压力。

美国究竟能够出口多少原油，目前仍是个谜。多数港口营运商及企业不愿公开处理能力，美国能源部等联邦机构也没有这方面的追踪数据。不过，美国的石油出口基础设施应该再过几年就需要进一步投资。不光是石油储存及装运能力可能遭遇瓶颈，油管连接及航运流量等环节也面临威胁。

分析师认为，如果美国石油出口上升到350-400万桶/日，营运商将开始遭遇瓶颈。RBC Capital分析师看法更悲观，认为临界点在320万桶/日左右。

美国尚未接近上述水平。据船货追踪机构Kpler，美国几大原油出口地在装运高峰时期，总计接近320万桶/日。

但目前美国原油总体产量是950万桶/日，预计每年增加80-100万桶/日，所以出口能力不久以后就可能面临考验。在过去四周，出口平均为170万桶/日，是一年前的三倍多。

“目前，出口水平似乎还有一些增长空间，”巴克莱的能源市场研究主管Michael Cohen表示。

“未来两三年，如果美国原油产量继续以现在这样的速度增长，市场最终将会发出需要更多基础设施的信号。但我认为，现在没有很多这方面的计划。”

如果出口真的触及瓶颈，将会限制美国原油的外运规模。日益增长的国内石油生产和有限的出口渠道，可能会使美国原油价格下滑。

**出口计划**

Enterprise Products Partners LP (EPD.N)高管最近在新加坡举行的行业活动上表示，到2022年出口可能触及400万桶/日。

SemGroup Corp (SEMG.N)执行长Carlin Conner表示，尽管一些港口运营商已经在着眼扩张计划，但仍有局限。SemGroup是Houston Fuel Oil Terminal的所有者。SemGroup拥有三个出口原油的码头，并正在建设新码头。

两位消息人士称，路易斯安那海上油港(LOOP)料将在2018年初开始以每个月一艘超级油轮的速度出口石油。LOOP可能是个出口关键地，它距离海岸有18英里(29公里)，意味着能比其他港口处理更大的船舶。

消息人士补充称，虽然每小时可装船40,000桶石油，但LOOP出口能力不大可能达到这个水平，因为要用同一管线卸载进口油品。LOOP未回复置评请求。

Kpler补充表示，在休斯敦，以最多30个装卸日计算，原油出口平均为700,000桶/天。这包括Enterprise每日装卸能力达615,000桶的休斯敦港口，该港口是最大的出口设施之一。

其他港口运营商也在开发额外的设施。根据港口发言人，NuStar Energy LP NU.S目前在Corpus Christi港口两个码头的每日装卸能力为500,000-600,000桶。NuStar正在开发第三个码头，将于第一季末或第二季初上线运营。(完)