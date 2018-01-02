10月美国原油与天然气产量皆创多年高位--EIA数据

路透纽约12月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周五的数据显示，10月美国原油产量升至逾46年来最高水平，与此同时，天然气产量也跳增至纪录高位。

能源价格上扬，10月产量同比随之增长，近期美国原油自2015年中以来首度触及每桶60美元价位。

天然气期货周五来到近四周高点，可能录得2016年7月来最佳单周表现，因需求预期升高。

分析师与交易员表示，2017年产量增加之势料延续至2018年，受出口增加与石油需求成长带动。

根据EIA月度产量报告，10月原油产量增长16.7万桶/日，来到964万桶/日。如果这项数据在下个月并未修正，将成为1971年5月来最高单月水准。

EIA表示，9月产量数据下修1.1万桶/日至947万桶/日。

北达科他州10月石油产出增加8.3万桶/日，德克萨斯州产出猛增20.6万桶/日。而墨西哥湾离岸石油产出减少了20万桶/日。

根据EIA回溯到2006年的追踪数据，美国10月天然气总产量增至931.0亿立方英尺/日的纪录新高。

美国最大天然气产地--德州的产量较前月增加2.4%至223.9亿立方英尺/日，阿拉斯加州的产量较前月增加7.3%。美国整体产量超过2015年4月创下的919.6亿立方英尺/日的前纪录高位。

美国本土48州10月天然气总产量为839.7亿立方英尺/日，亦刷新前月创下的前纪录高位。

10月原油出口增加至173万桶/日，9月为147万桶/日。

10月油品出口增加至360万桶/日，其中汽油出口增至73.2万桶/日，馏分油出口增至150万桶/日。

美国当月石油需求较上年同期增加0.8%或15.6万桶/日，至1,980万桶/日。

其中，汽油需求同比增加2.8%或25.4万桶/日，至930万桶/日；馏分油需求则下滑0.5%或2万桶/日，至约400万桶/日。(完)