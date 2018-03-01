焦点：美国11月原油产量触及47年以来的纪录高点--EIA

路透纽约2月28日 - 美国能源部周三称，美国11月原油产量触及47年以来的纪录高点，12月略有回落，页岩油生产继续干扰全球供应下降的趋势。

资料图片：2017年5月，美国德州Midland附近油田的抽油机。REUTERS/Ernest Scheyder

美国能源资料协会(EIA)称，修订后的11月石油产量增至1,005.7万桶/日。12月产量下降10.8万桶/日，至994.9万桶/日。

11月的产量超过了1970年11月日产1,004.4万桶。过去几年页岩油行业进入繁荣期，石油产量大幅增长，使得美国超越沙特，现在日产量仅次于俄罗斯。

产量新纪录可能不会保持太久。美国政府预计，今年稍晚产量将达到1,100万桶/日。

RJO Futures驻芝加哥资深市场策略师Phillip Streible表示，”我们有更多的石油可以生产，突破1,100万桶/日的门槛将比预期要快上许多。”

产量增加主要是因为德州和北达科他州的页岩油区增产所致。随着水力压裂等新技术的采用，在这个十年之初这些地区的产量便大幅增加。

产量增加已使得过去10年来美国石油进口减少了20%，并提振了能源出口。

美国产量激增令今年油价升势受限，即使石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯进行减产。

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据EIA，12月产量在连增三月后回落，受墨西哥湾近海产量减少13.1万桶/日带动。受火灾影响，墨西哥湾四个石油平台直至12月底均处于关闭中。

EIA表示，12月原油和油品总需求达2,008万桶/日，较上年同期增加约0.5%，但较前月下滑约1%。

EIA数据显示，美国2017年汽油消费较上年减少0.01%，为2012年以来首次录得年度下滑。

数据还显示，美国2017年汽油需求为932万桶/日。2016年汽油需求曾触及纪录高位，平均达932.6万桶/日。(完)