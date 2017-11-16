独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高

路透纽约11月14日 - 本周美国25家银行40多年来首次启用了新的支付清算和结算系统。通过该系统，企业和个人将能够追踪资金每一分钟的动向，并减少纸质支票的使用。

资料图片：2015年3月，美国纽约，纽约梅隆银行大楼。REUTERS/Brendan McDermid

纽约梅隆银行称，首笔交易在周一20:59:40 GMT进行，由纽约梅隆银行和美国合众银行(U.S. Bancorp)(USB.N)将象征性的3.5美元在同一个客户在两家银行的不同账户之间转账。

清算所官员称，系统显示转账在三秒之内完成，如果在平常使用的ACH系统或使用支票，则需要几个小时甚至几天才能完成。

首笔交易还提供了说明信息，即实时支付系统(RTP)将附带与发票类似的详细的付款请求，这是不可撤销的。这种附加的信息和确定性应当能令企业加快核对账目并降低成本。

这一系统是美国银行业为满足缺乏耐心的企业客户的需求所迈出的最重大一步；这部分客户希望银行更快地使用数字工具，来提供更佳的服务。该系统的初衷是为了让银行更快、更方便地办理开发票、时薪支付和保险理赔结算等普通业务。

“企业间的支付业务一直都是最抵触电子化的，”清算所产品和战略副总裁Steve Ledford说道。据信这部分交易在美国纸质单据业务中占一半以上。

Ledford称，如今部分业务实际上是将纸质单据和账户文件订在一起，以让支付信息与账单匹配。

对于那些习惯了点一点鼠标或触碰智能手机屏幕就可购买电影或向朋友转账的个人客户而言，三秒钟的交易或许有点慢，但周一的交易对美国银行业的实时资金借贷并记录支付细节而言，可谓是一大里程碑。

当客户用借记卡进行在线支付时，资金的真正转移可能发生在数个小时之后，而且这时几乎没有关于支付的细节会在对账单中得到体现，这经常造成客户难以在事后发现其银行账户出现了扣款。

周一的交易也是美国追赶其他国家RTP系统发展迈出的一步，如英国从2008年就开始使用RTP系统。

其他很多国家的银行也在接到政府指令后开始采取行动加快支付速度，通常是为了应对现有系统中的问题。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)四年前开始召集银行、金融科技公司、商业和消费者组织，鼓励他们寻找加速支付的途径。不久之后，清算所开始研究RTP系统。

不过清算所官员称，到2020年该系统才会“普及”，他们称这一目标“雄心勃勃”。

清算所预计下个月前后还将有六家银行通过RTP开展交易：纽约梅隆银行、美国合众银行、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)、PNC Financial Services Group (PNC.N)和SunTrust Banks(STI.N)。预计到明年年底，使用该系统的银行所管理的存款将占到美国存款总额的一半以上。

一些较小型的金融机构预计也将在信息技术服务公司，比如FIS (FIS.N)和Jack Henry & Associates的帮助下，使用这个新网络。

RTP将在多大程度上被采用，取决于接入该系统网络的银行如何向他们的客户推广更快的付款操作。

银行希望降低他们自身的交易处理成本，但在一开始的时候，他们将不得不先投入时间和资金来配置他们自己的系统，以为款项通过RTP进出铺平通道。现有系统大体是通过行业管道将支付指令打包发出，通常是在每日交易近结束时实施操作。

现有系统拥有检查错误和防范洗钱的工具，而这些工具也将需要升级调整，以便能与RTP系统匹配使用。

“你不能只是按一下转换开关，就转到另一套更快的支付系统，”波士顿咨询公司(BCG)的金融机构业务合伙人Mohammed Badi如此说道。(完)