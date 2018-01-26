综述：美国第四季GDP料受消费及企业支出扶助劲增

路透华盛顿1月26日 - 受消费者和企业支出加速的推动，美国第四季经济可能维持轻快的增长步伐；这或令其今年得以顺利达到特朗普政府设定的3%增长目标。

根据路透对分析师的调查，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长3.0%；住房建筑投资反弹和政府支出增加对该季经济亦助一臂之力。尽管预期贸易和库存投资料带来拖累，但第四季仍料录得强劲增长。

第三季经济环比年率增幅为3.2%，第四季增幅若真达到3.0%，将是美国经济自2004年以来首次实现连续三季的环比年率增幅达到或超过3%。

商务部将于周五1330GMT公布第四季GDP数据初值。美国经济劲增与包括欧元区和亚洲在内的全球经济反弹同调。

美国经济还受益于总统特朗普大幅减税的承诺。共和党控制的美国国会在12月批准了30年来最大规模的税改议案，减税承诺变成现实。

尽管美国经济在2017年后三季表现强劲，但全年整体增速料在2.3%左右，归因于第一季表现不佳。

不过，这仍高于2016年的1.5%。分析师预计，在弱势美元、油价上涨以及全球经济走强的提振下，今年经济年增速将达到政府3%的目标。

虽然企业所得税率从35%下调至21%，并且家庭的税率也调降，但分析师认为只会对GDP增长带来温和提振，因为财政刺激措施出台正值经济接近充分就业之际。

“我们对目前经济力道的广度感到鼓舞...我们预计美国实质GDP增长步伐将加速--2018年增长3.0%，”Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard表示。

**美联储鹰派底气十足**

经济有力增长的同时，股市实现创纪录涨幅，而且就业市场表现强劲，去年失业率下降0.7个百分点至17年低点4.1%。分析师称，这可能使美联储的加息力度超出当前预期。

“我认为这使美联储鹰派更有底气，可以主张未来考虑采取更大胆的利率政策，”Bank of the West Economics驻旧金山的首席分析师Scott Anderson表示。

美联储预计今年将加息三次，与2017年相同。

占美国经济活动三分之二以上的消费者支出第四季度料增长3.9%。这将是三年来最快增速，第三季度增幅为2.2%。

家庭财富增加可能继续对消费者支出构成支撑，受益于股市和房价上涨、减税和薪资稳固增长；企业正争夺员工，一些州还上调了最低薪资。

“自从大选以来，消费者一直展现出信心，而这就是支出的意愿，而且我们发现，由于个人收入增加，消费者也有能力增加支出了，”Euler Hermes North America驻巴尔的摩的首席分析师Dan North表示。

“如此一来，你既有意愿又有能力去花钱。我们认为消费将回升，并推动经济增长。”

企业在设备上的投资料已较第三季10.8%的增幅加快。今年设备支出可能会受到企业税下调及近来油价上涨的支撑。

房屋建设投资在连续两个季度萎缩后可能已反弹。政府支出增速料已加快，第三季仅增长0.7%。

但贸易可能拖累GDP增长，因消费者支出大增可能受进口提振，从而抵消出口增加的拉抬效应。出口受到美元走软提振。

摩根大通分析师预计，贸易料使第四季GDP增幅被拉低一个百分点。贸易第三季为GDP贡献0.36个百分点的增幅。

第四季库存投资可能也拖累第四季GDP增长，第三季为贡献0.79个百分点的增幅。(完)