焦点：费城联储总裁哈克赞成美联储12月升息 仍警惕通胀形势

路透东京11月13日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，尽管对低通胀仍保持谨慎，但他下个月预计将支持升息，因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)需要为未来可能出现的经济冲击作好准备。

资料图片：2015年9月，美国华盛顿，美联储总部。REUTERS/Kevin Lamarque

哈克称，他“有些倾向于”12月升息。不过与上个月相较，他对出台这一政策决定的确定程度略有下降。他指出，通胀问题“仍令人心生警惕”，不光在于通胀持续疲弱，还在于衡量通胀的方式。

哈克表示，只要通胀仍处于正常轨道，他预期美联储明年将升息三次，并且收紧行动料将令政策回到他所认为的中性立场。

哈克今年拥有货币政策投票权，他说，鉴于经济“差不多已开足马力”，而且就业市场“闲置劳动力非常少”，所以美联储必须继续引导政策回归正常。

“基于好几个理由，移除宽松是正确的下一步，”哈克在东京一场全球合作中心(GIC)会议的预备讲稿中表示。

“当体系遭遇另一次冲击时，我希望我们的工具处于最有效状态，在我看来，这代表需要缩减我们的资产负债表。”

美联储预定继续缩减近4.5万亿美元的债券持仓，哈克表示，这应该事先明确对外沟通，并以可预测的方式进行。

哈克表示，美国经济情况已足够使消费者物价进一步上涨，但他希望确保能够在经济数据证实这一点。

“大概2018年年底或2019年年初我们将见到失业率跌至4%以下，之后才开始回升，”哈克称。

“那应该会对薪资造成压力，我们应该会见到通胀朝目标回升。但同样的，我强调‘应该会’这个词，因为我们预测它会发生已经有段时间，但它一直没发生。”

哈克表示，鉴于鲍威尔获任命担任美联储主席，他并不预计货币政策会有大幅调整。哈克还指出，叶伦在任期结束后是否担任美联储理事还不确定。

鲍威尔比他的同僚更加大力呼吁放宽部分比较严格的银行业监管。

哈克指出，美联储在降低小型银行监管负担方面的空间更大，但敦促对大型银行的监管要谨慎。

哈克表示，随着婴儿潮一代退休，薪资较低的年轻一代员工成为劳动力大军的主力，美国将面临人口结构问题。他认为情况类似日本人口迅速老龄化，并称提高生产率是解决这一问题的关键。(完)