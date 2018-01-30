重发-美俄关系：美财政部将更多俄商人加入制裁名单，扩大至普京核心圈以外

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路透莫斯科1月30日 - 美国财政部周二将一些重要的俄罗斯商人纳入接近克里姆林宫的寡头名单。其中包括两家大型银行的CEO、金属大亨以及俄天然气垄断商主管等。

该名单是美国去年8月签字立法制裁方案的一部分。虽然并不意味著名单上的人员就会受到制裁，但令一大批富有的俄罗斯人笼罩在潜在制裁风险阴影之下。

俄罗斯总统普京的核心圈子已经受制于美国的个人制裁措施，这是在俄罗斯2014年吞并乌克兰克里米亚地区之后，美对俄实施的制裁。

但周二发布的这一所谓“寡头名单”，在一定程度上是因为华盛顿认为俄罗斯干预了2016年美国总统大选。名单涉及很多普京核心圈子之外的人士，深入到了俄罗斯商业精英阶层。

报告发布后，卢布兑美元开盘跌0.1%，俄罗斯部分大型企业的股票也应声而跌。

其中跌幅最大的是诺里尔斯克镍业，下跌1.2%。该公司联合所有人Vladimir Potanin也在这个名单上面。全球第二大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)的联合所有人Oleg Deripaska也被列入名单，该公司股价下跌1.4%。

美国财政部同时发布声明称，将这些人员列入名单，是根据他们的资产净值以及与“俄罗斯政权的亲近程度”。

声明称，列入名单并不等同于将要受到制裁或其他限制，或他们符合受制裁的条件，或他们参与了恶意活动。

在此名单上的商人包括俄罗斯国家控股银行--俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)的首席执行官(CEO)German Gref，该行是俄罗斯最大银行；第二大银行--俄罗斯外贸银行(VTB)的执行长Andrey Kostin，该行也由俄罗斯政府控股。

国有控股的俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft)的首席执行官 Alexei Mordashov也在该名单之列。

其他还有俄罗斯最大钢铁企业之一--Severstal的联合所有人Alexei Mordashov，以及民营天然气生产商诺瓦泰克(Novatek)的联合所有人Leonid Mikhelson。

金属大亨Alisher Usmanov，他也是伦敦阿森纳足球俱乐部的股东，还有俄罗斯网络安全公司卡巴斯基的首席执行官Eugene Kaspersky也都被列入名单。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 戴素萍/王洋)