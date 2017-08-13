美国页岩油生产料保持增长 尽管投资者心存担忧

路透休士顿8月11日 - 根据美国石油行业最近季报公布后的最新预测，美国最大油田的页岩油日产量到12月时应会提高最多30万桶。

目前外界担心产量增长速度很危险，可能难以持续。此前二叠纪盆地一家高调的生产商上季生产目标落空，且其他几家能源企业削减年度预算。

西德克萨斯和新墨西哥州二叠纪盆地的石油生产备受关注，因其成本低且增长迅速，给石油输出国组织(OPEC)降低全球原油供应过剩的努力带来压力。

咨询公司Wood Mackenzie预计年底时二叠纪盆地的原油产量将增长30万桶/日，对年底的预测提高20万桶/日。

与此同时，Rystad Energy预计二叠纪盆地生产将在6-12月的六个月中提高30万桶/日。

这两家公司都预计二叠纪盆地明年石油生产将接近或超过270万桶/日大关。

“二叠纪盆地持续带来上档意外，”Wood Mackenzie分析师Alex Beeker称。美国指标原油CLc1继续在每桶50美元下方交投，活跃钻机数增加速度将会放缓，但“我们还预计生产将持续上升，”他称。

与此同时，投资者抛售一系列二叠纪盆地页岩油生产商的股票，本月稍早Pioneer Natural Resources(PXD.N)公布，第二季石油生产意外下降，且二叠纪盆地部分油井成本上升。

很多油企削减今年的资本支出计划，称因油价低于每桶50美元或生产效率提高。美国活跃钻机数过去三周下降，令人担心整体生产增长可能停滞。(完)