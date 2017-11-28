石油巨头大举押注页岩油技术 期望通过降低成本提高获利

路透休斯顿11月28日 - 页岩油工程师Oscar Portillo每天最多同时操作五口油井，但他却从不需要到钻油平台去。

Portillo是壳牌石油集团(RDSa.L)一个团队的成员，该团队在努力将新页岩油井开采成本降低降低三分之一。他在办公室在休斯顿郊区，他的眼睛在13台显示器之间飞快移动，这些显示器快速传送速度、气温和其他指标，帮助他操控超过805公里之外二叠纪盆地(Permian Basin)的钻机。该地区是美国最大油田。

过去10年来，中小型石油公司一直是页岩油技术的领头羊，他们通过水平钻探和水力压裂等技术突破将开采成本削减达一半之多，使美国成为全球增长最快的能源出口国。

现在，那些开发页岩油时程落后的石油巨头，正通过采用高度自动化的页岩油井远端操作技术以及数码科技方面的进步，希望进一步提高效率。这些技术使从汽车制造到零售等众多产业发生了巨变。

如果取得成功，美国石油行业以更低成本投产油井的能力，可望强化未来产出和公司获利。这些公司也可能会令OPEC的减产措施面临挫折。

“我们将科学引入钻井技术中，”Portillo称。

这种技术进步之际，正值人们担心美国的页岩油增长放缓，因投资者施压要求更高财务回报。许多投资者希望开采商控制支出，聚焦于产生更高的回报，而不是把重点放在产量上，这促使一些公司降低开采活动。

许多页岩开采商在公布三季度业绩时承诺，将致力于通过技术带来更高的回报，有不少的公司预测2018年的产出将大幅提升。

康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)执行长Ryan Lance认为，有很大的机会可实现获利和产量双双增长。康菲石油国际是美国最大的独立油气开采商，该公司也采用了和壳牌类似的远端控制开采石油作业。

“坦白地说，没有页岩开采业务的公司不懂这个，”Lance在接受采访时说，“他们认为热潮会很快过去，因为有很高的(产出)下滑率，或是认为资源远没有那么多。他们在这两点上都失算了。”

(完)