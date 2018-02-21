美国短期借款成本升至2008年以来最高水准

路透纽约2月20日 - 美国政府的部分短期借款成本周二升至九年多高位，财政部当天发行1,790亿美元公债，为政府支出和偿债融资。

周二标债规模占本周总计2,580亿美元巨量公债供应的一大半，本周公债供应料将为政府筹集近480亿美元新资金。

关于联邦借款成本料将增加的担忧已在升温，因去年底批准的重大税改法案估计将使政府债务增加多达1.5万亿美元。

美国本月通过的两年预算协议，将扩大军事及内政支出近3,000亿美元，这更加重了上述忧虑。

市场对周二的短期公债标售反应不一。

分析师及交易商表示，他们更担忧市场对周三标售350亿美元五年期公债及周四标售290亿美元七年债的需求状况。

这些中期公债上周受到重创，因通胀数据强于预期，引发市场押注美联储可能加速升息。

美国七年期公债收益率周二报在2.817%，低于上周所创近七年高位；五年期公债收益率则触及近八年高位2.689%。

“由于两年债标售状况并不特别理想，市场需求可能不稳，”西雅图D.A. Davidson固定收益部门副总裁Mary Anne Hurley指出。

美国财政部周三同时将标售150亿美元两年期浮息债券。

财政部周二标售510亿美元三个月期国库券得标利率为1.63%，450亿美元六个月期国库券得标利率为1.82%。这两期国库券标售规模均创纪录高位，得标利率均为2008年9月以来高位。

财政部同时标售550亿美元一个月期国库券得标利率为1.380%；280亿美元两年期固息债券得标利率为2.255%，为2008年8月以来高位。

美国财政部国库券及公债供给图表：reut.rs/2C4XEeM

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