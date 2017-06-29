白宫官员称特朗普将施压文在寅 要求改善贸易失衡问题

路透华盛顿6月28日 - 白宫官员表示，美国总统特朗普将在周四和周五的白宫会议期间，向韩国总统文在寅施压，要求改善韩美贸易失衡的问题。

文在寅与特朗普的对话焦点主要将放在对朝鲜施压以放弃其核武计划的努力上。文在寅将于周三晚间在美国商会就美国经济关系发表演说。

在4月路透专访中，特朗普曾称五年之久的美韩贸易协议是“可怕的”和“不可接受的”，并称他将重新谈判或是予以终止。

一位官员对记者表示，特朗普将表达有关韩国对美国汽车销售障碍方面的担忧，以及担心庞大的钢铁产量，这有时最终会形成中国过剩的钢铁经由韩国进入美国。

该官员预测该贸易关系的讨论过程将是友好且坦率的。

美韩贸易协议最初是在2007年布什政府期间协商，但三年后在奥巴马任内被废弃并重新协商。

自美韩贸易协议于2012年生效以来，美国对韩国贸易逆差提高一倍多，从2011年的132亿美元升至2016年的277亿美元。该项协议原预估会使美国出口每年增加100亿美元，但2016年出口比2011年低了30亿美元。

美国商会周二时表示，废除美韩贸易协议将是一个草率的错误，将有利竞争对手。(完)