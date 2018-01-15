美国大豆的年出口量料将出现五年来的首次下降--USDA

路透芝加哥1月12日 - 美国农业部(USDA)预测，美国大豆出口将出现五年来的首次下降，因南美大豆丰收对美国的出口构成严峻挑战。

美国农业部周五在备受期待的年度作物报告中，将8月31日止年度的大豆出口预估调降至5,879万吨，这较前月的预估减少177万吨，较上年的纪录高位低出37万吨。

与此同时，美国农业部将其对当前年度巴西的出口预估上调150万吨至纪录高位6,700万吨，预计本年度该国大豆种植量将达到1.1亿吨，为历史第二高水平。

贸易商及分析师称，目前距巴西大豆收割还有数周时间，但该国农户依然保有去年收割的库存，美国农业部可能被迫进一步调降其对美国出口前景的展望。

“出口需要大幅增加才能继续达到农业部的预期，而目前我认为这无法实现，”Futures International资深大宗商品分析师Terry Reilly说。

USDA数据显示，美国自9月以来的出口销售较上年同期落后14%。

Reilly指出，巴西新作大豆的价格将低于美国大豆。

“只要巴西大豆上市，其价格就将大幅低于美国大豆，无论美元汇率降至多低，”Reilly称，指称美元指数.DXY周五走软。美元贬值可降低持有其他货币买家的采购成本。

“USDA下调(美国大豆)出口量没有令任何人感到吃惊。现在的问题是，他们下个月会否进一步调降出口预估，”一名要求匿名的大豆交易员表示。(完)