芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，在升至一个月高位后出现获利了结

路透芝加哥9月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 在指标11月合约升至一个月高位后出现获利了结，但本周仍录得连续第四 周上涨。 CBOT-11月大豆合约 收低7-1/4美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元 ，本周该合约升6-3/4美分或0.7%。 12月豆粕合约 收低1.70美元，报每短吨311.40美元，12月豆油 合约 收跌0.27美分，报每磅34.81美分。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示，上月大豆压榨量为1.424亿蒲 式耳，为8月纪录新高。分析师预估均值为1.375亿。 出口需求支撑市场。美国农业部表示，民间出口商向中国出口了13.2 万吨美国大豆，9月1日开始的2017/18市场年度付运。 根据民间分析公司Informa Economics给客户的报告，该公司预计明 年美国大豆播种面积降至8,905.7万英亩，低于今年的9,034.2万。 Informa预计今年美国大豆产量为44.7亿蒲式耳，单产49.9蒲式耳， 高于其9月1日的单产预估49.4。 今日CBOT大豆期货预估成交量为149,054口，豆粕为93,548口，豆油 为77,773口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)