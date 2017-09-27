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芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，跌至两周低位后反弹
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#市场报道
2017年9月27日 / 晚上8点51分 / 21 天前

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，跌至两周低位后反弹

1 分钟阅读

    路透芝加哥9月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，
因技术性买盘，以及对美国供应的出口需求增强。
    
    CBOT-11月合约     收高2美分，报每蒲式耳9.65-1/2美元，在跌至
两周最低9.58美元后反弹。
    
    美国农业部通过日报系统报告称，民间出口商向中国卖出13.2万吨美
国大豆，在9月1日开始的2017/18市场年交付。
    
    在美国农业部周四发布周度出口销售报告前，路透调查的分析师预计
，政府将报告出口销售大豆180-220万吨。
    
    反弹幅度受限，因美国大豆收割带来压力，本周收割将进一步推进，
因中西部大部分地区天气干燥，有利于收割。
    
    CBOT-12月豆粕合约      跟随大豆走高，收高20美分，报每短吨313
.30美元。
    
    CBOT-12月豆油合约      收跌0.23美分，报每磅33.22美分。该合约
连续第五日下跌，此前美国国家环境保护局(EPA)周二发布公告称，就可
再生燃料标准项目中2018年和2019年预计减少生物柴油数量征求公众意见
。
    
    豆油是生物柴油燃料的主要原料。
    
    今日CBOT大豆期货预估成交量为143,551口，豆粕为101,117口，豆油
为184,586口。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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