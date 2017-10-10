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芝加哥期市：CBOT大豆期货小幅收低，从盘初升势中回落
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#市场报道
2017年10月10日 / 晚上8点50分 / 8 天前

芝加哥期市：CBOT大豆期货小幅收低，从盘初升势中回落

1 分钟阅读

    路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅
收跌，从盘初升幅中回落，交易商称，因11月合约     攀升至200日移动
均线切入位后出现技术性卖盘和获利回吐。
    
    CBOT-11月大豆合约     收跌3/4美分，报每蒲式耳9.66美元，盘中
升至9.75-3/4美元。
    
    CBOT-12月豆粕合约      收高70美分，报每短吨316.20美元，12月
豆粕合约      下跌0.15美分，报每磅33.11美分，因豆粕/豆油价差交易
。
    
    盘初CBOT大豆得到支撑，因消息称，巴西统计机构Conab预计该国201
7-18市场年大豆作物产量在1.06-1.082亿吨之间，低于1.14亿吨2016-17
市场年产量。
    
    美国农业部报告上周出口检验美国大豆148.465万吨，高于行业预估
区间。
    
    美国农业部称，民间出口商向中国出口2017-18市场年交付的美国大
豆13.1万吨。
    
    在农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分析师平均预计，大
豆收割完成率为38%，农业部收盘后公布，大豆收割完成率为36%。
    
    在农业部周四发布月度供需报告前，分析师预计政府将上调大豆单产
预估，但下调2017-18市场年大豆结转库存预估。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为217,358口，豆粕为78,610口，豆油为71,
801口。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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