芝加哥期市：CBOT大豆期货小幅收低，从盘初升势中回落

路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅 收跌，从盘初升幅中回落，交易商称，因11月合约 攀升至200日移动 均线切入位后出现技术性卖盘和获利回吐。 CBOT-11月大豆合约 收跌3/4美分，报每蒲式耳9.66美元，盘中 升至9.75-3/4美元。 CBOT-12月豆粕合约 收高70美分，报每短吨316.20美元，12月 豆粕合约 下跌0.15美分，报每磅33.11美分，因豆粕/豆油价差交易 。 盘初CBOT大豆得到支撑，因消息称，巴西统计机构Conab预计该国201 7-18市场年大豆作物产量在1.06-1.082亿吨之间，低于1.14亿吨2016-17 市场年产量。 美国农业部报告上周出口检验美国大豆148.465万吨，高于行业预估 区间。 美国农业部称，民间出口商向中国出口2017-18市场年交付的美国大 豆13.1万吨。 在农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分析师平均预计，大 豆收割完成率为38%，农业部收盘后公布，大豆收割完成率为36%。 在农业部周四发布月度供需报告前，分析师预计政府将上调大豆单产 预估，但下调2017-18市场年大豆结转库存预估。 今日CBOT大豆预估成交量为217,358口，豆粕为78,610口，豆油为71, 801口。(完) (编译 刘静；审校 李军)