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February 2, 2018 / 9:52 PM / in 15 hours

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于技术性卖盘和南美天气改善

1 分钟阅读

路透芝加哥2月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连跌第三日，受累于技术性卖盘和预报称南美作物天气改善。

指标CBOT-3月大豆期货收跌6-1/4美分，报每蒲式耳9.78-3/4美元，盘中触及两周低位9.77美元。该合约本周下跌0.7%，为三周来首次周线下跌。

3月合约未能升穿位于100日移动均线的阻力位。在价格跌至50日和200日移动均线之下后，卖盘加速，但在20日移动均线寻获支撑。

豆粕和豆油期货也走低。

天气预报机构称，阿根廷部分乾旱地区下周晚些时候料会降温，且将迎来降雨，使因降雨暂时中断的收割活动再度加快。

根据路透周五看到的一份给客户的报告，民间分析公司Informa Economics下调了阿根廷2017/18年大豆产量预估至5,100万吨，较之前预期减少了350万吨。

美国农业部周五证实，民间出口商向墨西哥出口10.886万吨大豆，2017/18年付运。

3月豆粕合约收跌2.6美元，报每短吨331.4美元。3月豆油合约回落0.39美分，报32.51美分。

今日CBOT大豆预估成交量为168,613口，豆粕为95,667口，豆油为95,185口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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