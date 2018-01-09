美股三大股指刷新纪录最高收位 受医保股和银行股涨势提振

路透1月9日 - 美国股市周二延续新年的涨势，三大股指创纪录最高收位，因投资者在财报季开始前感到乐观，并寄望朝鲜紧张局势得到缓和。

包括公用事业股、地产股和电信股在内的防御类股失宠，而银行股受10年期公债收益率上涨提振走高。医疗保健类股上涨，因随着一行业会议进入第二天，该板块成为焦点。

标普500指数和纳斯达克指数连续第六日创纪录最高收位。在周一结束三日连涨的势头后，道琼工业指数也创下纪录最高收盘点位。

一些投资者对朝鲜和韩国展开两年多来首次会谈感到安慰，美国形容这为解决朝鲜核导弹计划危机迈出了很好的第一步。朝鲜则表示，会上将不会讨论只针对美国的武器计划。

“朝鲜与韩国之间的外交互动可能会帮助避免某些军事行动。任何降低半岛风险的事情都会被投资者视作利好，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

道琼工业指数.DJI收高102.80点，或0.41%，至25,385.80点；标准普尔500指数.SPX收高3.58点，或0.13%，至2,751.29点；纳斯达克指数.IXIC收升6.192点，或0.09%，至7,163.578点。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业第四季盈利预计将增长11.8%，上年同期为增长8%。

“美国税改会带来一些杂音，但公司对未来业务的评论应该非常正面。投资者出于这一考虑正在买入，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

标普金融类股收高0.7%，此前美国10年期公债收益率触及10个月高位，因日本央行称，将减少购买日本公债数量。

对利率敏感的公用事业类股和房地产类股均下跌约1%，电信类股下滑1.8%。

虽然投资者对全球经济增长和减税提振企业获利抱有希望，但他们急切想要了解税改是否会令通胀过热，导致升息速度快于预期。

疲弱的12月非农就业报告出炉后，通胀提速的迹象可能会在周五发布的月度消费者物价报告中显现出来，同日美国大型银行还将为第四季财报季开锣。

标普医保股收高1.1%，强生(JNJ.N)涨1.6%，吉利德科学(Gilead Sciences)(GILD.O)劲扬5%，Boston Scientific(BSX.N)飙升8.3%。

晶片类股拖累科技股下跌0.3%，英特尔(INTC.O)跌2.5%，此前微软称在发布了安全补丁后，装有旧款英特尔芯片的电脑速度明显放缓。

纽约证交所下跌与上涨个股家数比为1.41:1；纳斯达克市场为1.19:1 。

标普500指数成份股中有124只股票触及52周新高，三只触及新低。纳斯达克指数成份股中有131只触及52周新高，24只触及新低。

美国各证交所共计有67.7亿股成交，高于过去20个交易日的日均成交量63亿股。(完)