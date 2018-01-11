美股结束连涨收低 因担心中国或将缓购美债及美国将退出NAFTA

路透纽约1月10日 - 美国股市三大股指周三收低，盘中交投震荡，因投资者担忧中国可能放缓购买美国公债，美国总统特朗普可能让美国退出一项重要的贸易协定。

标普和纳斯达克指数终结六日连涨走势，此前彭博报导称，全球最大的美债持有国--中国可能放缓甚至停止购买美债。这篇报导令10年期美债收益率升至10个月高位。

随着公债收益率从盘中高位回落，且投资者对中国的报告有所消化，标普500指数扳回部分跌幅，但指数在午后交易中段再次下跌，因路透援引两位匿名政府消息人士报导称，加拿大政府越发确信，美国总统特朗普可能很快宣布美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

“本周经济和金融数据方面比较清淡，这种情况下，政治消息比平常的影响要大，”施罗德投资管理(Schroders Investment Management)投资策略师Jon Mackay称。

虽然Mackay称抛售过度，但他同时指出，NAFTA发生变化可能会损害企业利润。

“如果消息属实，预计美元将上涨，对利润会有负面影响。”Mackay称。

道琼工业指数.DJI收跌16.67点，或0.07%，至25,369.13点；标准普尔500指数.SPX收低3.06点，或0.11%，至2,748.23点；纳斯达克指数.IXIC收低10.01点，或0.14%，至7,153.57点。

投资者尤其对中国的消息感到不安，因他们担忧市场早该进行修正了。

“这反映出在市场连涨四个月，未出现任何重大回调后，投资者感到疲惫和警惕，”SlateStone Wealth的首席投资策略师Robert Pavlik表示。

“随着交易的展开，市场意识到中国的消息可能不是真的，公债收率开始走低，”他说，“中国不可能停止购买美债。”

标普金融类股在11大类股中领涨，上扬0.9%，受助于伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)、摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)攀升。

银行和保险股通常跟随公债收益率上涨，因投资者预计利率攀升会提振这两类公司的获利。

诸如公用事业和房地产等对利率敏感的板块跌幅居前，分别回落1.1%和1.5%。

年初，投资者寄望今年美国企业获利强劲增长。银行股将在周五拉开业绩期的帷幕。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业的获利预计增长11.8%，其中能源行业贡献最大。

伯克希尔哈撒韦上扬1.3%，之前该公司晋升了两名高管，明确了他们最可能成为巴菲特接班人的地位。

纽约证交所跌涨股家数比为1.59:1，纳斯达克市场为1.09:1。

有74只标普500指数成份股触及52周新高，7只触及新低。有98只纳斯达克指数成份股触及52周新高，24只触及新低。

美国各证交所共计成交69.3亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量63.8亿股。（完）