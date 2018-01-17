美股创新高后转跌收挫 因油价和通用电气股价走低

路透纽约1月16日 - 美国股市周二收盘下跌，美国通用电气(GE)(GE.N)下跌，油价走低拖累能源股下挫，导致市场涨势暂歇。

能源股下跌1.2%，因布兰特原油回吐部分近期涨幅，每桶下跌近1美元。工业股和材料类股是标普各类股中表现落后的另外两个板块，分别下跌0.9%和1.2%。

通用电气下跌2.9%，此前公司提高了分拆可能性，还宣布其长期护理保险投资组合，以及美国新税法将造成超过110亿美元支出。

CBOE波动性指数升至逾一个月高位的11.66。

“能源价格走低，有些拖累市场下跌，”Wells Fargo Investment Institute全球资产配置策略负责人Tracie McMillion称。

但她补充道，“投资者继续转投股市，因他们预期有回报。股市自食其力，进入一个良性循环，吸引更多的人进入市场。”

道琼工业指数.DJI收跌10.33点，或0.04%，至25,792.86点；标准普尔500指数.SPX收挫9.82点，或0.35%，至2,776.42点；纳斯达克指数.IXIC收跌37.38点，或0.51%，至7,223.69点。

周二稍早，道琼工业指数首次突破26,000点关口，因联合健康集团(UnitedHealth Group)和花旗集团公布的业绩喜人，令第四季美股业绩期开局强劲。

美国最大医保公司联合健康集团收高1.9%，此前该公司公布的业绩好于预期，且上调了今年盈利预估。

根据汤森路透I/B/E/S，在已经公布了季报的30家标普500指数成份股企业中有超过四分之三的净利优于预期。

“通常你会看到并预期市场会以积极的方式解读，但许多指数回落。拖累他们的看来是个别企业消息。”TD Ameritrade高级交易专家Shawn Cruz称，他指的是通用电气。

Cruz还表示，纽约联储企业状况指数略逊预期，也造成了美股的回落。

默克(MRK.N)劲升5.8%，此前一关键研究初步结果显示，其拳头药品Keytruda和两个化疗药品有助于肺癌患者延长生命，并阻止癌症发展。

维亚康姆(Viacom)(VIAB.O)大跌7%，此前消息人士对路透表示，CBS Corp (CBS.N)同该公司并没有在积极进行合并磋商。

纽约证交所跌涨股家数比为2.04:1，纳斯达克市场为2.18:1。

有170只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低。有243只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。

美国各证交所共计成交83亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量64.8亿股。（完）