美股受消费类股带动收高 尽管美国政府可能停摆

路透纽约1月19日 - 美国股市周五收盘上涨，消费类股领涨，虽然美国政府关停可能性悬在市场上空。

标普500指数和纳斯达克指数创纪录收盘新高，道指也收高，盘中则在窄幅区间内交投。

耐克(NKE.N)、菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)(PM.N)和家得宝(HD.N)升1.5-4.8%，因分析师利多预期，扶助提振标普500指数。但IBM(IBM.N)和美国运通(AXP.N)下挫，限制了道指的升幅。

道琼工业指数.DJI收高53.91点，或0.21%，至26,071.72点；标准普尔500指数.SPX收升12.27点，或0.44%，至2,810.30点；纳斯达克指数.IXIC收涨40.33点，或0.55%，至7,336.38点。

本周，美国股市道琼工业指数涨1.04%，标普500指数升0.86%，纳斯达克指数上扬1.04%。

标普11大类股中有九种收高，必需消费品类股和非必需消费品类股以1.1%和0.9%的升幅领涨。

IBM全年盈利预估令人失望，拖累该股收低4.0%，为7月来最大单日跌幅。

美国运通公布26年来首次季度亏损，并在未来六个月暂停股份回购后，股价下滑1.8%。

“市场有些不安，因政府可能关停，”E-Valuator Funds执行长Kevin Miller表示，“从较长期的观点看，企业业绩仍强劲，我们将得益于税改。”

周五午夜是政府拨款议案的到期时限，美国参议院正为避免政府关门作最后的努力，但目前还未看到达成一致的希望，两党正在为谁应该为目前的僵局负责互相推诿。

纽约证交所涨跌股家数比为1.98:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为2.51:1。

有105只标普500指数成份股触及52周新高，九只触及新低。有171只纳斯达克指数成份股触及52周新高，30只触及新低。

美国各证交所共计成交68.2亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量63.2亿股。(完)