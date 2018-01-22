美股再创新高 因参议院就拨款议案达成协议结束政府停摆

路透1月22日 - 美国股市主要股指周一再创纪录收盘新高，因美国参议院民主共和两党终于就拨款议案达成协议，结束联邦政府停摆。

美参议院获得足够票数通过向政府拨款至2月8日以结束政府停摆的议案，议案将送交众院投票。

“你会认为，诸如政府停摆威胁，和政府真正关门等因素会成为把一些心理素质较差的投资者吓出市场的催化剂，”Hodges Capital Management投资组合经理和研究主管Eric Marshall称。

“这种情形没有发生，表明股市目前的潜在动能十分强劲。”

根据汤森路透数据，预计当前季报期企业季度利润增长12.4%。截至周一上午，标普500成份股中，有55家公司已发布业绩，其中80%超过预期，远高于过去四个季度72%的平均水平。

道琼工业指数.DJI收高142.88点，或0.55%，至26,214.6点；标准普尔500指数.SPX收升22.67点，或0.81%，至2,832.97点；纳斯达克指数.IXIC收涨71.65点，或0.98%，至7,408.03点。

哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)攀升6.4%，此前公布第四季季度盈利远胜预期，得益于页岩油带动的美国原油产量大增。

纳斯达克生物科技股指数劲升3.15%，创6月21日来最佳单日表现，此前法国制药商赛诺菲(SASY.PA)和美国新基(Celgene)(CELG.O)出手的一波生物科技行业并购活动规模总计超过200亿美元。

赛诺菲同意以116亿美元收购美国血友病药物制造商Bioverativ (BIVV.O)，后者股价飙升61.89%。

Juno Therapeutics (JUNO.O)跳升26.83%，此前新基同意以约90亿美元现金收购该公司。

其他并购消息中，美国国际集团(AIG.N)表示，将以55.6亿美元收购再保险商Validus Holdings (VR.N)，后者股价暴涨44.03%。

工业股是为数不多的表现落后板块之一，通用电气(GE.N)持续疲弱，下挫0.55%，此前美银美林下调该股目标价。通用电气自2011年来首次跌穿16美元，今年迄今下跌近8%。

流媒体视频公司NETFLIX(NFLX.O)收高3.23%，盘后公布业绩后股价续升9%，且市值首次超过千亿美元大关，达到1,080亿美元。

纽约证交所涨跌股家数比为1.70:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.38:1。

有123只标普500指数成份股触及52周新高，三触及新低。有202只纳斯达克指数成份股触及52周新高，16只触及新低。

美国各证交所共计成交65.6亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量63.4亿股。(完)