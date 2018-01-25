美股标普500指数在震荡交投中小跌 晶片股拖累纳斯达克指数下跌

路透纽约1月24日 - 美国股市周三标普500指数收盘持平，纳斯达克指数在震荡交投中下跌，此前美国商务部长罗斯在讲话中暗示，可能针对中国侵犯知识产权的行为采取行动。

罗斯在达沃斯全球经济论坛上发表讲话称，美国贸易当局正在调查是否需要对中国侵犯知识产权的行为采取行动。

按计划美国总统特朗普将于周四在达沃斯发表讲话。

股市盘初上涨，因又一批企业发布良好业绩，以及美元走低，扶助大型跨国公司股价，之后有关贸易问题的讲话令标普500指数最多下跌0.5%。

道琼工业指数和标普指数能够在下跌后收复失地，因投资者选择留在市场等待贸易方面的具体行动，近400个交易日以来市场修正幅度不超过5%。

“市场趋势是上行，且是普遍趋势，市场确信任何较大幅度的回落都将被吸收，因为投资者不想错过此轮涨势，”Global Markets Advisory Group高级市场策略师Peter Kenny称。

“所以，我们没有看到对市场有利的回调，实际上大部分投资者是希望市场出现回调的。”

美元下跌0.98%，此前美国财长努钦对美元走弱表示欢迎。

对贸易保护主义立场的担忧，增添了美元的疲弱走势，周一美国总统特朗普对进口洗衣机和太阳能面板征收高额关税。

银行股是上涨股之一，跟随美债收益率走势，后者受美元下挫推动攀升。标普金融股指数升0.68%，成为表现最好的主要板块。

道琼工业指数.DJI收高41.31点，或0.16%，至26,252.12点；标准普尔500指数.SPX收挫1.59点，或0.06%，至2,837.54点；纳斯达克指数.IXIC收跌45.23点，或0.61%，至7,415.06点。

公司业绩期继续表现强劲，根据汤森路透截至周三早上的数据，标普500指数成份股企业盈利预计增长12.4%。在88家已公布业绩的标普500指数成份股企业中，78.4%的业绩好于预期，过去四季均值为72%。

通用电气(GE.N)下跌2.66%，此前披露，监管当局正在调查该公司一项数十亿美元的保险支出。

通用电气周三公布，公司第四季营收下跌5%和亏损100亿美元，并预计其陷入困境的电力业务的表现将会更加疲弱。

雅培(ABT.N)跳涨4.20%，此前公布季度获利，且其2018年经调整后的盈利预估好于预期。

半导体类股下滑2.31%，拖累纳斯达克指数走低，因德州仪器(TXN.O)大跌8.50%，此前公布营收增长速度是四个季度来最慢，因对该公司通信设备芯片需求转弱。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.21:1；纳斯达克市场为1.68:1。

标普500指数成份股有141只触及52周新高，一只成份股触及新低；有183只纳斯达克指数成份股触及52周新高，12只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约76.3亿股成交，高于过去20日的平均日成交量65.3亿股。(完)