美股道指和标普500指数创新高 但在特朗普称希望美元强劲后回吐涨幅

路透纽约1月25日 - 美国股市周四收盘涨跌互现，道指和标普500指数盘中触及纪录高位，但在美国总统特朗普称希望美元走强后，多数指数回吐稍早涨幅。

美元指数周四扭转跌势，因美国总统特朗普表示，他希望看到一个“强劲的美元”。

周三在美国财长努钦表示，他欢迎美元走软后，美元录得七个月最大单日百分比跌幅。美元走软会令大型美国跨国公司得益。

制药商Biogen Inc (BIIB.O) 上扬2.09%，此前该公司公布的第四季营收胜预期，因近期推出的新药Spinraza销量增减。标普健保股指数受提振，大涨0.89%，在标普各板块中表现居前。

卡特彼勒(CAT.N)公布季报后走势反复，一度下挫3.5%和大涨2.8%，收盘升0.61%。

“如果继续如我们预期般成长，我们会看到资金从这些巨型科技股中轮换至更高杠杆价值个股，”BMO Private Bank投资长Jack Ablin表示，“卡特彼勒就是其中之一。”

强劲的企业季报和经济数据令美股今年开局强劲，三大股指今年迄今升幅超过6%。但市场在过去一年节节高升令一些投资人担心会出现修正。

“这是一个忽略所有坏消息，且一有好消息就大涨的市场。这是可怕的。修正一旦发生，将是冷酷和残忍的。”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide称。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业第四季盈利预计增长12.7%。在已公布业绩的标普500指数成份股企业中，78.8%的业绩好于预期，过去四季均值为72%。

道琼工业指数.DJI升140.67点，或0.54%，至26,392.79点，为历史最高收位；标准普尔500指数.SPX涨1.71点，或0.06%，至2,839.25点，也是纪录最高收位；纳斯达克指数.IXIC跌3.9点，或0.05%，至7,411.16点。

福特汽车(F.N)下滑3.98%，此前该公司公布的季度净利低于预期，受商品成本增加和不利的汇率影响。福特还表示，预计今年原材料价格上升会进一步造成不利影响。

盘后，英特尔(INTC.O)公布季报后股价跳升2.45%，星巴克(SBUX.O)公布季报后跌3.6%。

美国各证交所共计约72亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。(完)