美股上扬 因对贸易战的担忧主导市场

路透纽约3月6日 - 美国股市周二小幅上涨，盘中交投震荡，投资者担心可能爆发贸易战，因华盛顿方面就总统特朗普是否会推进关税计划发出的信号含混不清。

特朗普重申对进口钢铝征收高额关税的计划，称”贸易战并不是那么糟”，尽管参议院共和党领袖麦康奈尔等议员加大力度呼吁放弃该计划。

今日稍早，策略师表示，部分投资者押注，特朗普可能不会实施该计划，认为这只是贸易磋商中的谈判战术。但随着交易的展开，围绕该计划的不确定性限制市场涨势。

“市场不希望听到不确定性，市场希望听到非此即彼的明确说法，”Independent Advisor Alliance的首席投资官Chris Zaccarelli说。

“如果我们最担心的结果出现，市场应该会出现比上周更大的跌幅。同样，如果看似不会爆发贸易战，市场应该会走高。”

Schroders Investment Management投资策略师Jonathan Mackay表示，”贸易战中不会有赢家”。

“市场基本上是在纠结(关税)政策的前景如何。从今日走势来看，市场是希望贸易战不会成为现实，”他表示。

投资人也在关注朝鲜方面的消息，朝鲜表示愿意考虑同美国就无核化问题展开谈判。

“朝鲜消息也有些帮助。”Mackay称。

道琼工业指数.DJI收高9.36点，或0.04%，至24,884.12点；标准普尔500指数.SPX收高7.18点，或0.26%，至2,728.12点；纳斯达克指数.IXIC收涨41.30点，或0.56%，至7,372.01点。

标普11大类股多数上涨，原材料股以1.1%升幅领涨，Independent Advisor Alliance的Zaccarelli表示，该板块投资人押注不会爆发贸易战。

公用事业股跌幅最大，下挫1.4%。

今日涨跌较大的个股中，Target (TGT.N)跌4.5%，此前该零售商公布的节日季盈利不及预期。

高通(QCOM.O)下挫2.9%，美国外资审议委员会(CFIUS)周日命令高通(Qualcomm)推迟原定于3月6日举行的股东会议，使其有时间对博通(Broadcom)(AVGO.O)出价1,170亿美元收购高通的交易进行安全审查。该委员会提出这一要求极其不同寻常，给这宗交易投下新的疑云。

纽约证交所涨跌股家数比为2.27:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.87:1。

有21只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有132只纳斯达克指数成份股触及新高，17只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约68.7亿股，过去20个交易日的日均成交量80.7亿股。(完)