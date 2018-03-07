美股标普指数小幅收跌 因美国称关税计划可能豁免部分国家

路透纽约3月7日 - 美国股市标普500指数周三微幅收低，盘中交投震荡，因投资者努力解读美国贸易政策，此前美国总统特朗普承诺将实施高额进口关税，但又称该计划可能豁免墨西哥和加拿大。

标普盘中最多跌0.97%，之后收复失地，因白宫看似给拟议中的对钢铝征收25%和10%关税的计划增加一些特例。

支持自由贸易的特朗普经济顾问柯恩周二晚些时候辞职后，爆发贸易战的担忧加剧。

但周三稍晚，白宫发言人桑德斯称，预计特朗普总统将在本周末前签署文件，”有可能出于国家安全考虑豁免墨西哥和加拿大，以及其它一些国家”。

“如果关税不是针对所有国家的广泛措施，投资者的担忧有所缓解，但现在只是臆测，没有书面的东西，如果我们从本届政府那里学到了一些东西的话，那就是在成文之前，一切都不是定数，”OakBrook Investments LLC联合首席投资官Janna Sampson称。

道琼工业指数.DJI收跌82.76点，或0.33%，至24,801.36点；标准普尔500指数.SPX收低1.32点，或0.05%，至2,726.80点；纳斯达克指数.IXIC收涨24.64点，或0.33%，至7,396.65点。

道指下跌，部份归因于诸如卡特彼勒(CAT.N)和波音(BA.N)等制造商股价走低，分别下跌1.5%和收低0.5%。

自上周四首次公布关税计划以来，这两只股票一直承受压力，因为这些公司可能受到金属价格上涨，以及购买其产品的国家实施任何报复性贸易壁垒的双重打击。

在标普11大类股中，标普能源指数跌幅居前，下挫0.8%，受累于油价下跌2%，此前数据显示，上周美国原油库存增加且原油产量上升。

追踪美国小盘股的罗素2000指数上扬0.8%，表现超过较大盘股指数。在该指数中，专注美国国内市场的企业权重更大，如果美国对进口钢铝征收关税的计划招致外国政府的报复，这些企业受影响较小。

标普科技股指数上涨0.6%，也是亮点之一。Facebook (FB.O)大涨2.2%，软件生产商欧特克(Autodesk) (ADSK.O)公布季报后跳升14.9%，对科技股指数提振最大。

纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.68:1。

有14只标普500指数成份股触及52周新高，三只成份股触及新低。有147只纳斯达克指数成份股触及新高，19只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约67.4亿股，过去20个交易日的日均成交量为77.9亿股。(完)