美股触及纪录高位 科技和医疗保健股表现强劲

路透纽约6月19日 - 美国股市周一上涨，标普500和道指创下纪录高位，科技股等成长型板块再度受青睐，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话，看似重振投资者对经济的信心。

纳斯达克生物科技股指数攀升2.5%，创2月来最大单日涨幅，标普医疗保健股指数创纪录收盘新高。

亚马逊(AMZN.O)周五宣布将收购全食超市(Whole Foods Market) (WFM.O)的消息，以及决策者基调乐观的讲话，看似在美联储上周升息后，扶助缓解了投资者的担忧，Cozad Asset Management的资产组合经理J. Bryant Evans表示。

“看似市场押注，利率，如10年期公债收益率，将会触底反弹，”Evans说，“市场重拾信心，认为经济表现良好。”

他还表示，“并购趋势再添动能推动市场”，亚马逊137亿美元收购全食超市的交易，“向市场发出明确信号，目前并购环境大好。”

道琼工业指数.DJI收涨144.71点，或0.68%，至21,528.99点；标准普尔500指数.SPX上升20.31点，或0.83%，至2,453.46点；纳斯达克指数.IXIC收升87.26点，或1.42%，至6,239.01点。

标普金融股指数上扬0.98%，涨幅居前，此前，纽约联储总裁杜德利表示，美国通胀偏低，但随着劳动力市场继续改善，通胀应会跟随薪资攀升，给美联储继续逐步收紧货币政策提供理据。

美联储上周的政策声明令投资者意外，他们原本预计近期美国经济数据较为疲弱，联储应该会更加谨慎。

“我的感觉是，投资者须将此视为对经济成长有信心的表现，也许杜德利看到了目前数据中未能体现出来的经济潜在动能。美联储的基础情境假设是，目前成长疲弱只是暂时的，升息周期将会继续，”BMO Private Bank的首席投资长Jack Ablin说。

标普科技股指数收涨1.7%，上周连跌第二周，因担忧估值过高。标普500指数年内迄今上扬9.6%，科技股领涨。

“投资者一度担忧股价的上升空间，但该行业的很多公司的增长幅度在整个市场上都是很少见的，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini说。

苹果(AAPL.O)上扬2.9%，报146.34美元，给标普500指数的提振最大。摩根大通(JPM.N)紧随其后，上涨2.2%，报88.07美元。

标普银行股指数上扬1.3%。

对生物科技股指数提振最大的两只个股分别是，Biogen Inc (BIIB.O)和Clovis Oncology (CLVS.O)。

Biogen收涨3.5%，报260.54美元，之前瑞士银行将该股评级从“卖出”上调至“中性”。

Clovis Oncology大涨46.5%，报87.88美元，之前该公司发布其卵巢癌药物的后期试验数据。

纽约证交所涨跌股家数比为1.76:1，纳斯达克市场为2.01:1。

有49只标普500指数成份股触及52周新高，10只触及新低；有99只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，87只触及新低。

美国各证交所共计成交约63亿股，过去20日的日均成交量为68亿股。（完）