Netflix大涨提振美股纳斯达克指数创新高 高盛拖累道指收低

路透纽约7月18日 - 美国股市周二收盘涨跌互见，Netflix大涨提振纳斯达克指数创新高，但高盛(GS.N)下挫打压道指，投资人聚焦上市公司业绩表现。

纳斯达克指数连升第八日，为2015年2月十连涨后最长升势。

以科技股为重的纳斯达克指数主要是受Netflix(NFLX.O)提振，该股暴涨13.5%，报183.60美元，此前该公司公布第二季新用户增长520万，碾压华尔街预期。

分析师表示，随着第二季业绩期展开，投资人会将主要注意力放在个别企业的业绩表现上。

“业绩和财测将要比政治面消息更能影响市场。今日高盛和Netflix的消息就更重要，未来几周都会是如此。”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示。

高盛下挫2.6%，报223.31美元，拖累道指收低，此前该行公布债券交易营收大跌四成，且公布的商品业务表现为上市以来最差。

强生(JNJ.N)收高1.7%，报134.46美元，此前该公司表示，预计下半年销售增长将加快。

摩托车生产商Harley-Davidson Inc (HOG.N)下调今年出货预估后，大跌5.9%，报48.95美元。

分析师预计，标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长8.5%，营收增长4.7%。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业第一季业绩表现强劲，盈利增速为2011年来最快。

道琼工业指数.DJI收低54.99点，或0.25%，至21,574.73点；标准普尔500指数.SPX微升1.47点，或0.06%，至2,460.61点；纳斯达克指数.IXIC上升29.87点，或0.47%，至6,344.31点。

纳斯达克指数创下盘中新高和纪录收盘新高。

CBOE波动性指数微升至9.89，为连续第四日收在10之下。

继周一晚间第二次试图在参议院通过医改议案的努力失败后，美国国会共和党议员在医改立法上陷入了混乱，总统特朗普呼吁立即废除奥巴马医保(Obamacare)，而其他共和党议员寻求改变路线，争取民主党人士的支持。

但股市对此无甚反应，分析师表示，股市已经完全排除了特朗普政府将出台对营商有利政策立法的预期。

科技股在标普500指数11大类股中百分比升幅最大，健保股收高不到0.1%。

尽管股市对医改议案再度受挫的消息无甚反应，但美元受此拖累兑一篮子主要货币跌至10个月低点。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.10:1；纳斯达克市场为1.24:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约57亿股成交，过去20日的平均日成交量64.8亿股。(完)