美股创收盘新高 科技股刷新互联网泡沫时期创下的收盘纪录

路透纽约7月19日 - 美国股市三大股指周三创下纪录最高收位，部份受助于科技股上涨，不过国际商业机器(IBM)公司股价大跌限制道指涨幅。科技股打破长期保持的收盘纪录。

标普科技类股指数打破2000年3月以来一直保持的前一个纪录最高收位，当时互联网热潮和千禧年危机催生科技股泡沫。该板块年内上升22.8%，是表现最好的板块。

Vertex(VRTX.O)盘中跳涨最多26.4%至纪录高位167美元，上日该公司公布旗下囊性纤维化药物的治疗效果正面，带动股价大幅收高20.8%，报159.69美元，对标普500指数和纳指带来最大的提振。

IBM(IBM.N)下跌限制道指涨幅，此前公司公布季度营收不及预期，股价下跌4.2%至147.53美元，此前触及13个月低位146.71美元。

在数据显示美国6月房屋开工跳增至四个月高位后，亚特兰大联邦储备银行将美国第二季经济成长年率预估上调0.1个百分点至2.5%，第一季经济成长年率为1.4%.

“市场聚焦在基本面因素，且企业业绩和经济表现支撑股市，”Prudential Financial首席市场策略师Quincy Krosby说。

道琼工业指数.DJI收高66.02点，或0.31%，至21,640.75点；标准普尔500指数.SPX升13.22点，或0.54%，至2,473.83点；纳斯达克指数.IXIC上升40.74点，或0.64%，至6,385.04点。

道指、标普500指数、纳指和小盘股罗素2000指数均创下纪录最高收位。

根据汤森路透，分析师估计，标普500指数成份股企业第二季营收同比增长8.7%。

摩根士丹利(MS.N)急升3.3%，报46.62美元，此前该行报告季度获利强于预期，债券交易营收下滑的幅度较对手高盛(GS.N)温和。KBW银行股指数下跌0.4%。

银行获利“很不错，但显然不足以促使投资者继续买入，推高股价，”管理着13亿美元资产的OakBrook Investments LLC的主管交易员Giri Cherukuri说。

“投资者预期会有不错的获利，他们预计(美联储)将会升息，这对银行股有利。不过，很多预期已经被消化。进一步攀升并非易事。”

铁路营运商CSX (CSX.O)急跌5.1%，报51.87美元，之前该公司发布的财测不及分析师预期，且拖累同类股票走低。联合太平洋(Union Pacific)(UNP.N)回落1.3%，Kansas City Southern (KSU.N)下跌0.6%。

交通股也受创，因航空走低，联合大陆控股(United Continental Holdings)(UAL.N)重挫5.9%，报74.24美元，一天前该公司发布令人失望的第三季乘客单位营收预估。

纽约证交所涨跌股家数比为2.95:1，纳斯达克市场为2.04:1。

美国各证交所累计成交约57.8亿股，过去20个交易日平均日成交量为64.1亿股。(完)