美股纳斯达克和科技股因业绩上升表现抢眼 道指和标普指数拖后腿

路透纽约7月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一创纪录新高，本周的重头戏是科技公司发布业绩；标普500和道指表现落后，受医疗保健权重股强生(JNJ.N)下跌拖累。

美国主要股指在纪录高位附近交易，本周将有一大批企业发布第二季业绩。

收盘后，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)在发布业绩后股价下跌2.2%，拖累纳斯达克100指数期货的表现。Alphabet是科技股中的领头羊。

该公司的业绩报告对支撑科技股后市表现至关重要。今年迄今科技股在所有类股中表现最佳。

“科技股是今年迄今的领涨板块，”Huntington Bank首席投资官John Augustine称，“FANG股票给市场定下一个积极基调和提供正面引导是很重要的。”

“FANG”股票是指Facebook、亚马逊、Netflix和Alphabet。其它三只 FANG股票中，Netflix(NFLX.O)上周发布的业绩颇受欢迎。亚马逊(AMZN.O)和Facebook (FB.O)本周晚些时候将发布业绩。

道琼工业指数.DJI收低66.90点，或0.31%，至21,513.17点；标准普尔500指数.SPX下滑2.63点，或0.11%，至2,469.91点；纳斯达克指数.IXIC升23.054点，或0.36%，至6,410.808点。

标普11大类股中只有科技股和金融股上涨。

强生(JNJ.N)股价下跌1.7%，给标普500指数带来的拖累最大，给公司带来巨额销售收入的药品--治疗风湿性关节炎药物Remicade面临来自低价药品的竞争。

股市连创纪录新高，其中标普500指数今年累计攀升10.4%，使得股价相对偏高，投资者指望收益给高股价提供理据。根据未来12个月的盈利预估计算，标普500指数的市盈率约为17.7倍，远高于长期均值15倍。

根据汤森路透I/B/E/S，超过五分之一的标普500成份股发布了业绩。现在预计第二季业绩增长8.8%，高于本月初时预计的8%。

仅本周就有190只标普500成份股将发布业绩。

“本周将有很多公司发布业绩，所以一些人可能离场观望，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称，“对本业绩期的期望很高。”

其它收益方面消息，油田服务供应商哈利伯顿(HAL.N)股价下跌4.2%，此前公司警告称，北美钻机数增长将放缓。

玩具制造商孩之宝(HAS.O)急挫9.4%，此前公司发布季度业绩。

体育用品零售商Hibbett Sports(HIBB.O)急挫33.5%，此前公司发布第二季销售预警，该股给Dick's Sporting(DKS.N)、Foot Locker(FL.N)和Finish Line(FINL.O)等其它体育用品公司股价施压。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.27:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例1.17:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约55亿股成交，过去20日的平均日成交量为61亿股。(完)