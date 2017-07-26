美股三大指数刷新收盘纪录 因美联储按兵不动且企业业绩强劲

路透纽约7月26日 - 美国股市周三小涨，三大指数均创收盘新高，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持利率不变，且波音和美国电话电报公司公布强劲业绩。

美联储的政策声明对美股的影响不是很大，三大指数均创纪录新高，今日有大量企业公布业绩。金融股走低限制了标普500指数涨幅。

一如市场的普遍预期，美联储保持指标利率不变，称将继续保持缓慢收紧政策的路径。联储表示，预计将在“不久后”开始缩减所持巨量债券，表明美联储对经济有信心。

“美联储的决定本身完全在市场的预料之中，对市场没产生任何实质性影响，”LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler表示，“但我认为，市场的普遍感觉是，美联储将谨慎行事的意愿在一定程度上保护市场免遭抛售。”

道琼工业指数.DJI收升97.58点，或0.45%，至21,711.01点；标准普尔500指数.SPX上涨0.7点，或0.03%，至2,477.83点；纳斯达克指数.IXIC收高10.573点，或0.16%，至6,422.747点。

美联储在结束两日政策会议后发布的声明中指出，经济适度扩张，就业稳健增长。不过，联储表现，整体通胀和潜在价格上涨指标均下滑，联储称将“密切监控”价格走势。

根据汤森路透数据，联储声明发布后，交易员押注12月会议上升息的机率仅为38%。

“我不想用‘被困住了’来形容联储现在的处境，因为市场曾用这样或那样的事件为他们解困，但在今年剩余时间，他们的处境艰难，”TD Ameritrade的首席市场策略师JJ Kinahan说，“即便是(今年)最后一次升息，看起来也并不是那么容易。”

金融股收跌0.6%。这类股通常在升息的情况下表现良好。

电信股表现最佳，受助于美国电话电报公司(T.N)在公布业绩后急升5%。

波音(BA.N)飙升9.9%，之前该公司报告季度获利和现金流远超分析师预期。该股对道指和标普500指数的提振最大。

福特汽车(F.N)和医疗保险商Anthem(ANTM.N)均在发布季度业绩后下跌。

到目前为止，已有约三分之一的标普500指数成份股企业公布了业绩，根据汤森路透I/B/E/S，分析师现预期第二季公司盈利攀升9.9%，本月初预估为上升8%。

投资者一直指望强劲的公司业绩为相对偏高的股票估值提供理据。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.02:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.07:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，高于过去20日的平均日成交量61亿股。(完)