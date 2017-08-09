美股走低 因特朗普对朝鲜发出警告

路透纽约8月8日 - 美国股市周二收盘下跌，尾盘出现抛售狂潮，此前美国总统特朗普誓言，如果朝鲜再度威胁美国，将做出激进的响应。

美股三大股指盘中稍早从纪录高位回落。在特朗普总统称，如果朝鲜威胁美国，将遭遇世上前所未见的愤怒和武力回击。

“特朗普的回应咄咄逼人，这是为什么市场转跌的原因，”O’Neil Securities纽约证交所大厅交易主任Ken Polcari称。

日本周二称，朝鲜可能已经开发了核弹头。因朝鲜不顾联合国制裁继续进行导弹和核试验，日本对朝鲜核武计划带来的严峻威胁发出警告。

特朗普在其新泽西州高尔夫俱乐部度假期间对记者发表的评论经报导后，投资者的风险胃纳消失殆尽。他们稍早对日本有关朝鲜的报导未加理会。

道琼工业指数.DJI收跌33.08点，或0.15%，至22,085.34点，终结了连续九日收盘创纪录新高的走势；标准普尔500指数.SPX挫5.99点，或0.24%，至2,474.92点；纳斯达克指数.IXIC收跌13.312点，或0.21%，至6,370.46点。

CBOE波动性指数收于10.96，为约一个月最高水平。

特朗普言论经报导后，标普500指数的11大主要类股中，有10大类股下跌，唯一上涨的板块为公用事业类股，市场认为该类股与债券类似，因其增长和分红都很缓慢但可预期。

公用事业类股上涨0.3%，材料类股下跌0.9%，在标普各类股中跌幅最大。

尾盘交易量也反弹，而在之前的交易中，市场呈现出典型的夏日交易状态，昏昏欲睡无精打采。另外，国会预计将休会至9月5日。

自7月以来，标普每日的波幅不超过0.5%，今年仅有两日跌幅超过1%。

金融类股回吐涨幅，此前有消息称，加州保险监管机构将调查富国银行(WFC.N)和一家保险公司，是否通过向居民出售他们不需要的保险而损害了他们的利益。富国银行股价仍上涨0.3%，报52.71美元。

奢侈品制造商Michael Kors(KORS.N)收高21.5%，此前公司上调全年收入预估。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.73:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.47:1。

纽约证交所共计有约62.2亿股成交，过去20日平均日成交量为61.5亿股。(完)