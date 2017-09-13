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2017年9月13日 / 凌晨12点09分 / 1 个月前

银行股推动美股标普指数创纪录收盘新高 但苹果下跌拖累股指表现

2 分钟阅读

路透9月12日 - 美国股市周二收涨，标普500指数在金融股带领下，连续第二日刷新收盘纪录。不过苹果(AAPL.O)在发布最新款iPhone后走低，限制市场涨幅。

纳斯达克指数也创最高收盘纪录，尽管苹果下跌。投资者对风险资产更加放心，因美朝紧张局势缓解，伊尔玛飓风对金融市场的影响也比上周所担心的要小。

金融股给标普500指数带来的驱动最大，因银行股得益于美债收益率上涨，但公用事业类股和房地产股下跌。

“对风险资产的环境更好，只要朝鲜和飓风这两个事件忧虑已经减弱，就给投资者聚焦强劲基本面亮起了绿灯，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称。

道琼工业指数.DJI升61.49点，或0.28%，至22,118.86点；标准普尔500指数.SPX上扬8.37点，或0.34%，至2,496.48点；纳斯达克指数.IXIC涨22.02点，或0.34%，至6,454.28点。

对伊尔玛飓风影响的担忧减弱，因其降级为热带低气压，投资者也未理会有关朝鲜局势的最新发展。

苹果(AAPL.O)股价震荡较大，收盘下跌0.4%，报160.82美元，盘中最高升至163.96美元，此前公司发布了10周年纪念版的iPhone手机，11月3日的出货日期晚于部分投资者的预期。

尽管部分投资者称苹果股价下跌，是因为市场担心苹果是否会面对供应短缺，但其他投资人称，交易员只不过是在获利了结。

苹果给标普指数带来的拖累仅落后于麦当劳(MCD.N)，后者下跌逾3%，受对其第三季的业绩担心拖累。

标普11大类股多数收高，电信服务类股升幅最大，涨1.4%。

金融股今日带来的驱动最大，升1.2%，受助于标普银行类股指数跳升1.8%，因10年期美债标售后，收益率升至三周高位。银行业的利润主要受利率升高提振。

高盛(GS.N)发布公司成长计划，可能令年度收入最多增加50亿美元。

标普公用事业类股和房地产类股表现落后，分别下跌1.8%和1.2%，因投资者规避利率敏感类股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.71:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.7:1。

美国各证交所共计有约58.9亿股成交，高于过去20日的日平均成交量57.9亿股。(完)

编译 刘静；审校 李军

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