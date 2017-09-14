美股三大股指齐创新高 但苹果受iPhone X忧虑拖累下挫

路透纽约9月13日 - 美国股市周三收盘三大股指皆创最高收盘点位，因必需消费品类股和能源股上涨抵消了苹果下跌的影响。

苹果(AAPL.O)收低0.8%，因投资人担心该公司新推出的iPhone X价格太高，且11月开始出货也晚于预期。由于苹果股价今年迄今劲升了37%，一些分析师表示，是时候落袋为安。

“在某种程度上，苹果是‘消息出炉后卖出’事件，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示，“对该股的期望值太高。”

尽管苹果下跌，标普500指数、道琼工业指数和纳斯达克指数均收在纪录新高，受助于其他消费股表现。

标普能源股指数上涨，此前国际能源署(IEA)表示，全球供应过剩的情况开始缓解。

道琼工业指数.DJI升39.32点，或0.18%，至22,158.18点；标准普尔500指数.SPX上扬1.89点，或0.075%，至2,498.37点；纳斯达克指数.IXIC涨5.91点，或0.09%，至6,460.19点。

今年美股三大指数屡创新高，尽管因白宫动荡、美国升息时机、对美国总统特朗普推进对营商有利改革能力的疑虑和近期朝鲜紧张局势影响，股市时有回落。

根据汤森路透Datastream，今年迄今，标普500指数大涨11.6%，预估市盈率为17.6倍，高于10年均值14.3倍。

信用评分供应商Equifax (EFX.N)暴跌14.6%，触及逾两年半最低，此前该公司执行长Richard Smith为大量消费者个人讯息被黑客入侵而外泄道歉，但投资人并不买账。

Target Corp (TGT.N)上扬2.8%，此前该零售商表示，会为节日季招聘10万人手，较去年增加43%。

雪佛龙(CVX.N)攀升1.5%，提振道指，亚马逊(AMZN.O)上扬1.7%，提振纳斯达克指数。

Nordstrom Inc(JWN.N)升6.0%，此前该公司的创办家族选择私募股权基金Leonard Green & Partners来帮助将公司私有化。

纽约证交所涨跌股家数比为1.10:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.20:1。

美国各证交所共计有约62亿股成交，高于过去20日的日平均成交量58亿股。(完)