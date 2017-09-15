波音上涨支撑美股道指再创新高 但今年升息预期重燃令标普指数下跌

路透纽约9月14日 - 美国股市道琼工业指数周四创纪录新高，受波音股价上涨推动，但标普500指数下跌，因投资者预计高于预期的通胀数据提高了升息机率。

道指连续第三日创新高，部分受到航空国防股波音(BA.N)上涨1.36%推动，此前德意志银行上调其目标价位。

标普500和纳斯达克指数下跌，此前劳工部报告显示，8月消费者物价升幅超过预期，提振了今年再次升息的机率。

上月消费者物价指数(CPI)上涨0.4%，为七个月来的最大升幅，这也是美国联邦储备委员会(FED/美联储)9月19-20日召开政策会议前的最后一个重要数据。

“我认为市场没有料到通胀会如此强劲，”TD Ameritrade交易董事Victor Jones称。

“人们想知道的是，是否美联储主席叶伦会说缺少通胀是暂时性的，或者这是否仍令他们感到担心。”

根据CME Group的FedWatch工具，数据发布后，12月升息机率7月以来首次升至50%之上，之前为41.3%。

道琼工业指数.DJI升45.30点，或0.2%，至22,203.48点；标准普尔500指数.SPX跌2.75点，或0.11%，至2,495.62点；

纳斯达克指数.IXIC跌31.10点，或0.48%，至6,429.08点，受累于苹果(AAPL.O)股价下跌0.86%。

标普11大类股中有六大类股上涨，公用事业类股升0.88%，处于领涨地位。

能源股指数攀升0.39%，此前美国原油8月10日以来首次触及每桶50美元水准，因国际能源署预计需求强劲。

受助于强劲的企业业绩报告，以及对特朗普总统减税的乐观预期，道指今年迄今上涨了12%。

根据汤森路透Datastream数据，2017年迄今标普500指数涨11%，预期市盈率为17.6倍，高于14.3倍的10年均值。

“我不会从股市中撤走资金，但当有新的资金时，我会放到固定收益投资中，不管是优先股，企业债，还是抵押贷款支持债券，” Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称。

非必需消费品类股下跌0.54%，受累于亚马逊(AMZN.O)挫0.74%，迪士尼(DIS.N)跌0.93%。

Equifax(EFX.N)下跌2.35%，此前联邦贸易委员会(FTC)开始对该公司的大量数据外泄进行调查。

纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.20:1。

美国各证交所共计有约60亿股成交，高于过去20日的日平均成交量58亿股。(完)