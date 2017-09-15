FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
波音上涨支撑美股道指再创新高 但今年升息预期重燃令标普指数下跌
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月15日 / 凌晨12点12分 / 1 个月前

波音上涨支撑美股道指再创新高 但今年升息预期重燃令标普指数下跌

2 分钟阅读

路透纽约9月14日 - 美国股市道琼工业指数周四创纪录新高，受波音股价上涨推动，但标普500指数下跌，因投资者预计高于预期的通胀数据提高了升息机率。

道指连续第三日创新高，部分受到航空国防股波音(BA.N)上涨1.36%推动，此前德意志银行上调其目标价位。

标普500和纳斯达克指数下跌，此前劳工部报告显示，8月消费者物价升幅超过预期，提振了今年再次升息的机率。

上月消费者物价指数(CPI)上涨0.4%，为七个月来的最大升幅，这也是美国联邦储备委员会(FED/美联储)9月19-20日召开政策会议前的最后一个重要数据。

“我认为市场没有料到通胀会如此强劲，”TD Ameritrade交易董事Victor Jones称。

“人们想知道的是，是否美联储主席叶伦会说缺少通胀是暂时性的，或者这是否仍令他们感到担心。”

根据CME Group的FedWatch工具，数据发布后，12月升息机率7月以来首次升至50%之上，之前为41.3%。

道琼工业指数.DJI升45.30点，或0.2%，至22,203.48点；标准普尔500指数.SPX跌2.75点，或0.11%，至2,495.62点；

纳斯达克指数.IXIC跌31.10点，或0.48%，至6,429.08点，受累于苹果(AAPL.O)股价下跌0.86%。

标普11大类股中有六大类股上涨，公用事业类股升0.88%，处于领涨地位。

能源股指数攀升0.39%，此前美国原油8月10日以来首次触及每桶50美元水准，因国际能源署预计需求强劲。

受助于强劲的企业业绩报告，以及对特朗普总统减税的乐观预期，道指今年迄今上涨了12%。

根据汤森路透Datastream数据，2017年迄今标普500指数涨11%，预期市盈率为17.6倍，高于14.3倍的10年均值。

“我不会从股市中撤走资金，但当有新的资金时，我会放到固定收益投资中，不管是优先股，企业债，还是抵押贷款支持债券，” Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称。

非必需消费品类股下跌0.54%，受累于亚马逊(AMZN.O)挫0.74%，迪士尼(DIS.N)跌0.93%。

Equifax(EFX.N)下跌2.35%，此前联邦贸易委员会(FTC)开始对该公司的大量数据外泄进行调查。

纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.20:1。

美国各证交所共计有约60亿股成交，高于过去20日的日平均成交量58亿股。(完)

编译 刘静；审校 李军

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below