银行股上涨帮助美股股指坚守纪录高位 科技股下挫

路透纽约9月18日 - 美国股市周一收涨，标普500指数小涨，美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周举行会议前，金融股领涨。因科技股尾盘走低拖累纳斯达克指数大幅削减涨幅。

标普11大类股中有五大类股收低。美债收益率上涨提振金融股，因高息有利于提高银行利润，但对利率敏感的公用事业类股等表现最弱。

美联储会议将于周二开始，预计将宣布如果缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券投资组合的细节。近十年前，全球爆发经济危机。

上周标普指数突破2,500点关口后，投资者保持谨慎，等待从美联储主席叶伦那得到关于下次升息时机的更多线索。

“在突破2,500点后有少量动能，但有点失去后劲儿，在周三听到叶伦讲话前都会等待时机，”O’Neil Securities纽约证交所场内主管Ken Polcari称。

但道指连续第五日收于纪录新高，标普连续第二日创收盘新高。

“市场上有动能，有很多现金，尽管美联储要开始缩表，但仍会是相当宽松的货币政策，这将继续引领资金不加选择地流向市场，”Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca称。

道琼工业指数.DJI升63.01点，或0.28%，至22,331.35点；标准普尔500指数.SPX涨3.64点，或0.15%，至2,503.87点；纳斯达克指数.IXIC升6.17点，或0.1%，至6,454.64点。

微软(MSFT.O)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)等科技巨头尾盘承压，此前亚马逊称，对使用其服务器的企业的收费政策进行调整。

“这与谷歌和微软产生竞争，对整个科技领域造成打压”，因为将发生价格竞争，JonesTrading首席市场策略师Michael O‘Rourke称。

微软股价下跌0.2%，Alphabet股价走低0.6%，两只股票尾盘交易量均扩大。

纽约证交所涨跌股家数比为1.36:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.55:1。

美国各证交所共计有约59.7亿股成交，高于过去20日的日平均成交量59.1亿股。(完)