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美股小升 市场屏息以待美联储会议结果
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2017年9月19日 / 晚上11点56分 / 1 个月前

美股小升 市场屏息以待美联储会议结果

2 分钟阅读

路透纽约9月19日 - 美国股市三大股指周二收盘小涨，但陷于狭窄区间内，金融股对大盘的提振最大，市场静待美国联邦储备委员事会(FED/美联储)结束两日会议后发布的政策声明。

预计美联储将宣布何时开始缩减所持债券，虽然预计9月不会升息，但投资者仍密切关注主席叶伦对通胀的看法，以寻找美联储是否会在12月升息的线索。

“市场看似屏住了呼吸，等待美联储有关经济和未来升息的说法，”LPL Financial高级市场策略师Ryan Detrick称。

“如果他们推迟缩表，市场可能会有点措手不及，会打击金融股，整体上市场可能不喜欢这种不确定性，”他补充道。

标普11大类股中有六大类股收高，金融股升0.8%，带来的提振最大。过去八个交易日中有七个交易日该板块上涨，累积升幅达6%。

如果美联储宣布缩表，投资者押注这将提振较长期公债收益率，增加银行利润，Detrick称。

道琼工业指数.DJI微升39.45点，或0.18%，至22,370.80点，连续第六日创下纪录收盘新高；标准普尔500指数.SPX微升2.78点，或0.11%，至2,506.65点，过去六个交易日内第五个交易日创收盘新高。

纳斯达克指数.IXIC小涨6.68点，或0.1%，至6,461.32点，略高于9月13日收盘，创收盘最高纪录。

电信服务板块录得最大百分比涨幅，该类股受并购交易臆测推动跳升2.3%。

美国最大电话运营商威瑞森通讯(VZ.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)股价涨幅均超2%，是给标普指数带来第二大和第三大提振的个股。规模稍小的无线运营商T-Mobile(TMUS.O)大涨5.9%，Sprint(S.N)跳升6.8%，此前有报导称，他们正积极洽商合并事宜。

健保股是给股指带来最大拖累的板块之一，保险商股下跌，United Health(UNH.N)挫1.8%，受美国政府大幅修改奥巴马医保计划的最新努力影响。

美国最大电子设备零售商百思买(BBY.N)急挫8%，此前公司发布的2021财年调整后获利预估远低于华尔街预估。该股给非必需消费品类股带来的拖累最大。

电动汽车制造商特斯拉(TSLA.O)下跌2.6%，此前Jefferies将公司的初始评级定为“表现逊于大盘”。

纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.04:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约58亿股成交，过去20日的日平均成交量为59亿股。(完)

编译 刘静；审校 李军

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