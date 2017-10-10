美股从纪录高位回落 因预期第三季公司业绩不及前两季

路透10月9日 - 美国股市周一收盘从纪录高位回落，因微软(MSFT.O)等科技股上涨未能抵消通用电气(GE)(GE.N)和医疗保健类股下跌带来的影响。

标普医疗保健类股指数下跌0.67%，受压于医疗设备制造商Medtronic(MDT.N)急挫3.61%，此前公司警告称，季度业绩将受到影响，因其波多黎各业务受到玛丽亚飓风打击。

今年迄今，标普500指数急升14%，且在上周创纪录新高，受助于公司业绩强劲，以及特朗普总统将给企业减税的乐观情绪。

摩根大通(JPM.N)和花旗(C.N)将于周四发布业绩，开启企业紧锣密鼓发布第三季业绩的节奏，投资者寻找强劲业绩增长，来证明昂贵的高估值是正确的。

“与餐馆、影院连锁店和建筑商以及非必需类消费品类股受到飓风影响不同，我认为银行在这个季度不会有异常波动，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称。

根据汤森路透数据，整体上看，预期标普500成份股企业盈利将增长4.8%，低于今年前两季录得的两位数增幅。

通用电气(GE.N)急挫3.94%，此前这家行业巨头任命了新首席财务长，并称，给维权投资公司Trian Fund Management一个董事会董事席位。

英伟达(NVDA.O)上涨2.26%。标普500信息技术指数升0.24%，今年迄今该指数上涨了28%。

道琼工业指数.DJI收跌12.6点，或0.06%，至22,761.07点；标准普尔500指数.SPX挫4.6点，或0.18%，至2,544.73点；纳斯达克指数.IXIC收挫10.449点，或0.16%，至6,579.731点。

CBOE波动指数-美国股市的恐慌指数升0.77%，报10.42，为两周来最高。

影院类股AMC Entertainment Holdings(AMC.N)和Regal Entertainment(RGC.N)下跌逾4%，此前科幻电影续集《银翼杀手2049》国内首映周末票房低于预期。

医保类股也受到Express Scripts(ESRX.O)大跌5%的拖累，此前Raymond James将该股评级从“与大盘一致”下调至“表现不及大盘”。

特斯拉(TSLA.O)下跌3.91%，此前将推出大卡车时间推迟至11月中。

维亚康姆(VIAB.O)跌6.37%，此前花旗将该股评级下调至“卖出”，称存在付费电视公司不再播放其频道的风险。

纽约证交所跌涨股家数比为1.21:1，纳斯达克市场为1.49:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约44亿股成交，远低于过去20日日平均成交量61亿股。(完)