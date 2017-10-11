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美股道指创纪录收盘新高 受沃尔玛上涨推动
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2017年10月11日 / 凌晨12点05分 / 7 天前

美股道指创纪录收盘新高 受沃尔玛上涨推动

2 分钟阅读

路透纽约10月10日 - 美国股市周二收盘道琼工业指数创纪录收盘新高，受助于沃尔玛(WMT.N)股价急升，但亚马逊(AMZN.O)和Facebook(FB.O)下跌，投资者聚焦即将到来的季报期。

沃尔玛跳升4.47%，至两年高位，此前公司预告下个会计年度美国市场网络销售额将增加约40%，公司还宣布了200亿美元的股票回购计划。

这帮助标普500必需性消费类股.SPLRCS上涨0.99%，但该类股涨幅受限，因宝洁(P&G)(PG.N)下跌0.54%，此前维权投资人佩尔茨在获得董事会席位的努力中失败。

第三季企业季报期将于周四掀起高潮，因摩根大通(JPM.N)和花旗(C.N)将发布业绩。2017年标普500指数上扬14%，投资者预计标普各板块利润增长均将强劲。

华尔街基本未理会美国和朝鲜之间的口头威胁，以及特朗普总统在兑现承诺的税改计划方面缺乏进展。

“市场唯一恐惧的事情是担心踏空，”Bright Trading LLC的自营交易员Dennis Dick称，“但事情能够很快地发生转变，有些事情，比如朝鲜，还是不得不小心。”

道琼工业指数.DJI收涨69.61点，或0.31%，至22,830.68点，创纪录收盘新高，该指数今年迄今上涨15.5%。

标准普尔500指数.SPX收升5.91点，或0.23%，至2,550.64点；纳斯达克指数.IXIC涨7.52点，或0.11%，至6,587.25点。

科技股是今年标普11大板块中表现最好的板块，今日基本持平，Facebook下跌0.53%，英伟达(NVDA.O)上涨1.91%，此前推出首个用于开发完全自动驾驶汽车的电脑芯片，过去一年该股上涨182%。

美国航空集团(AAL.O)涨4.80%，联合大陆控股(UAL.N)急升4.67%，此前两家航空公司发布令人鼓舞的第三季业绩预估。将于周三发布业绩的达美航空(DAL.N)上涨1.85%。

能源股从油价大涨近2%中得到提振，受沙特减少11月出口以及石油输出国组织(OPEC)和贸易商称油市在经历了多年供应过剩后正恢复平衡带动。

纽约证交所涨跌股家数比为1.90:1，纳斯达克市场为1.58:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约56亿股成交，远低于过去20日日平均成交量61亿股。(完)　　

编译 刘静；审校 利棣儿

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