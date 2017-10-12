美股小涨刷新纪录收盘高位 投资人关注企业业绩和美联储

路透纽约10月11日 - 美国股市周三小幅收高，三大股指刷新收盘纪录，标普500指数的板块走势显示投资者青睐所谓的防御类股。

尽管今日美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布9月会议记录，股市对此无甚反应，但有关一位对市场有利的候选人正被力推为美联储主席叶伦的接班人的报导扶助股指收盘接近日内高位。

地产股、公用事业股和必需消费品类股领跑标普500指数各板块，金融股因美国公债收益率下滑而承压，工业股也下滑。

“板块轮换带动股指上涨，很难说什么会阻止这轮升势。”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示。

美联储周三发布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来升息路径进行了深入的讨论。然而，许多决策者仍感觉，今年再升息一次“可能是理由的”。

“没有什么改变美联储将可能在12月会议后加息的观点。”Hogan称。

美股收位接近盘中高点，此前Politico报导，美国财长努钦促请总统特朗普任命美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席，外界认为，鲍威尔的政策立场对金融市场来说是安全的。

“市场安于现状。所有人都知道将升息，但他们倾向叶伦已经阐明的政策。可能市场在告诉你其认为会是现状。”

市场认为，鲍威尔政策立场较另一大热人选前联储理事瓦尔许而言更接近叶伦。

道琼工业指数.DJI收涨42.21点，或0.18%，至22,872.89点；标准普尔500指数.SPX收升4.60点，或0.18%，至2,555.24点；纳斯达克指数.IXIC上涨16.30点，或0.25%，至6,603.55点。

沃尔玛和强生股价上扬，力撑道指再创新高，但金融股下滑限制了标普500指数的升势。

强生(JNJ.N)大涨2.1%，报136.65美元，此前Jefferies将该股评级上调至“买入”，称该公司的制药分支会有助于其盈利超过分析师预期。

沃尔玛(WMT.N)上扬1.9%及Kroger(KR.N)跳升1.2%，提振必需消费品类股。消息称，Kroger有意出售其近800家便利店。

银行股受关注，明日摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)将发布业绩，分析师警告，银行业业绩将受同去年相比成交量减少的拖累。

“大行第三季业绩预计平平，”Argus Research分析师Stephen Biggar表示，“波动性低将令交易营收减少，贷款增长将保持平稳至小幅下滑。”

今年迄今标普500指数已经大涨了14%，投资人指望标普500指数成份股企业盈利强劲增长。

Wunderlich的Hogan表示，要让股市止住攀升势头，则需要“几家重量级企业盈利逊于预期”，且并没有受飓风影响这样的借口。

通用电气(GE.N)跌1.2%，报23.07美元，此前摩根大通表示，该公司“越来越有可能”削减派息，并下调了该股目标价。

纽约证交所涨跌股家数比为1.49:1，纳斯达克市场为1.01:1。

美国各证交所共计有约56.7亿股成交，过去20日日平均成交量为61亿股。(完)