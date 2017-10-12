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美股微幅收低 摩根大通和花旗发布季报后银行股下挫
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2017年10月12日 / 晚上11点34分 / 6 天前

美股微幅收低 摩根大通和花旗发布季报后银行股下挫

2 分钟阅读

路透纽约10月12日 - 美国股市周四微幅收跌，因在摩根大通和花旗发布季度业绩后，银行股下挫；美国电话电报公司急挫6%，此前公司称上季用户减少。

摩根大通(JPM.N)和花旗(C.N)表示，第三季为信用卡贷款亏损拨备了更多资金，引发投资人担心消费者信贷，尽管两家大行公布的业绩均超过分析师预估。

摩根大通收低0.9%，花旗大跌3.4%，两个个股对标普500指数的拖累都较大，标普金融股指数收挫0.7%。这两家银行的财报为季报期拉开了帷幕，周五美国银行(BAC.N)和富国(WFC.N)也将公布业绩。

由于标普500指数今年迄今已经大涨了约14%，投资人指望企业盈利增长能有助于给股价提供依据。根据汤森路透数据，分析师预计，标普500指数成份股企业第三季盈利增长4.4%，前两季均创下两位数的盈利增幅。

“第一季和第二季盈利大幅增长把投资人有些惯坏了，但要记住，盈利是从去年第三季开始增长的，所以同比数据可能不会那么强劲。”Pioneer Investment Management投资组合经理人John Carey表示。

美国第二大无线通讯运营商美国电报电话(T.N)对标普500指数的拖累最大，该股重挫6.1%，该公司表示，第三季视频用户损失9万，因竞争激烈和近期飓风的影响。相关个股也下挫，同业Comcast (CMCSA.O)大跌3.9%。

道琼工业指数.DJI收跌31.88点，或0.14%，至22,841.01点；标准普尔500指数.SPX收挫4.31点，或0.17%，至2,550.93点；纳斯达克指数.IXIC收低12.04点，或0.18%，至6,591.51点。

特斯拉(TSLA.O)收高0.3%，尾盘缩减涨幅，该公司称正进行自愿召回部分2016和2017年X款车。

纽约证交所涨跌股家数比为1.11:1，纳斯达克市场为1.38:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约60亿股成交，过去20日日平均成交量为61亿股。(完)　　

编译 李军; 审校 利棣儿

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