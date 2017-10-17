美股受金融股带动小涨 投资人关注业绩表现

路透纽约10月16日 - 美国股市周一收盘三大股指均创最高收盘纪录，道琼工业指数离23,000点关口差不到50点，因金融股继上周下跌后走高。投资人关注本周稍后大量企业业绩。

摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)在银行股中领涨，分别升2.1%和1.6%，跟随美国公债收益率升势。

标普500金融股指数升0.6%，之前连跌三日。上周多家大行公布业绩后，银行股多数下跌。

Netflix (NFLX.O)收高1.6%，盘后公布业绩后进一步大涨2%。

苹果(AAPL.O)升1.8%，此前有券商对该股发布利多报告。

本周财报季全面展开，由于标普500指数今年迄今已经大涨14%，投资人指望能从企业业绩和财测中寻找到股价相对较高的理据。

“大企业将开始公布业绩，我认为这会影响未来两三周市场走向。市场已经积累了大量乐观情绪，希望能反映在业绩中，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。

“有的银行业绩不错，但总有例外，对于大型科技企业，投资人期望值很高。”

道琼工业指数.DJI收涨85.24点，或0.37%，至22,956.96点；标准普尔500指数.SPX收升4.47点，或0.175%，至2,557.64点；纳斯达克指数.IXIC上涨18.204点，或0.28%，至6,624.01点。

三大股指均创纪录收盘新高，延续近期屡创新高的走势。

投资人将密切关注参议院，本周参议院将通过两党的预算计划，该计划将帮助指引联邦支出。

共和党希望利用“预算决议”为今年稍晚或明年在没有民主党支持的情况下通过重大减税议案铺路。

美国总统特朗普表示，国会共和党和民主党正着手医保市场的短期修订，上周特朗普取消了保险商的补贴。

标普健保股指数跌幅居前，下挫0.4%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.02:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.10:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约55亿股成交，过去20日日平均成交量为59亿股。(完)