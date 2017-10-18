FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美股道指刺穿23,000点大关 但收盘略低于该点位
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月18日 / 凌晨12点44分 / 4 天内

美股道指刺穿23,000点大关 但收盘略低于该点位

2 分钟阅读

路透纽约10月17日 - 美国股市周二收盘多数上涨，道指盘中一度历史上首次升穿23,000点大关，受联合健康和强生业绩强劲驱动，但收盘略低于该点位。

道琼工业指数本月一路稳步上涨，迄今已经涨2.6%，势将录得连续第七个月月线涨幅。该指数今年之前已经有三次升穿类似的千点大关。

但道指近期在23,000点之上维持走势可能会遇到困难，Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik称。

“我的观点是道指可能先回落，然后维持在该点位之上，可能需要几天或者几周时间，”他表示。

“现在，你在应对业绩期，事实上，市场在业绩期到来前一直上涨，”Pavlik称。

美国最大医疗保险商联合健康(UNH.N)股价触及盘中历史新高，收盘涨5.5%，此前公司报告的净利好于预期，还上调了全年获利预估。

强生(JNJ.N)股价涨3.4%，公司也发布好于预期的业绩报告，并上调了预估，引领标普医保类股升1.3%。

道琼工业指数.DJI收涨40.48点，或0.18%，至22,997.44点，盘中高见23,002.20点。

标准普尔500指数.SPX收升1.72点，或0.07%，至2,559.36点；纳斯达克指数.IXIC下挫0.35点，或0.01%，至6,623.66点。

国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)盘后公布季度营收轻松超过分析师预期，盘后股价大涨3%至151美元。

一些医保股和美国医院运营商股价受到提振，受助于美国参议院两党达成奥巴马医保计划稳定协议的消息。Anthem (ANTM.N)升1.9%，Tenet Healthcare (THC.N)大涨5.3%。

金融股对标普500指数的拖累最大，高盛(GS.N)下跌2.6%，尽管该行获利胜预期，且债券交易业务降幅小于预期。

Netflix (NFLX.O)下滑1.6%，在盘中触及纪录高位，因最近一季更多订户签订公司的原创内容。

纽约证交所跌涨股家数比为1.37:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.72:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约55亿股成交，过去20日日平均成交量为59亿股。(完)

编译 刘静/利棣儿；审校 李军

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below